Influencer & Creators

Erfolgreich zu Brand Deals: Echte Creator. Echte Markenkooperationen. Echtes Wachstum.
Sie möchten bezahlte Partnerschaften mit Marken eingehen, die wirklich zu Ihrem Stil passen? Erfahren Sie, wie Creator durch Meltwater neue Einnahmequellen erschließen und Verbindungen zu Top-Marken aufbauen – und wie auch Sie davon profitieren können.
Eine Plattform, die Creator wirklich unterstützt.
Verbinden Sie sich mit Top-Marken weltweit
Werden Sie Teil unserer globalen Community und erhalten Sie sofort Zugang zu über 1.500 bekannten Marken. Präsentieren Sie Ihren einzigartigen Stil, bauen Sie langfristige Partnerschaften auf und gestalten Sie Ihr Creator Business nach Ihren Vorstellungen.
Kampagnen einfach und zentral managen
Behalten Sie alle Aufgaben, Fristen und Inhalte im Blick. Arbeiten Sie mit einem übersichtlichen Dashboard, das speziell für Creator entwickelt wurde. Kommunizieren Sie innerhalb einer Plattform mit Marken und Agenturen, geben Sie Inhalte zur Freigabe frei und erhalten Sie sofortiges Feedback – alles an einem Ort.
Datenbasiert wachsen
Entwickeln Sie anhand von hilfreichen Tipps, Performance-Metriken und Kampagnenanalysen Ihre Strategie erfolgreich weiter. Erstellen Sie Ihr kostenloses Creator-Profil und erhalten Sie exklusiven Zugang zu Ressourcen, die Ihnen wirklich weiter helfen, egal ob BeginnerIn oder Profi.
Jeden Monat neue Marken-Kooperationen direkt in Ihrem Postfach
Registrieren Sie sich als Creator und erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter mit exklusiven Kampagnen und Ambassador-Programmen von Meltwater-Kunden. Ihre Bewerbung wird direkt an die Marke weitergeleitet.
Authentifizierung verspricht Erfolg: Warum verifizierte Creator erfolgreicher sind
Finden Sie heraus, welchen Unterschied eine Verfizierung macht: von mehr Vertrauen bei Marken über schnellere Freigaben bis hin zu einem reibungslosen Kampagnenablauf. Authentifizierung ist mehr als Technik. Durch sie erhalten Sie mehr Kooperationen und werden dadurch erfolgreicher.
Entwickelt für Creator, die mehr wollen: Mehr Sichtbarkeit. Mehr Wachstum. Mehr MöglichkeitenJetzt kostenloses Profil anlegen
Das sagt unsere Creator Community:
Die verifizierten Daten von Klear (Meltwaters Influencer Lösung) schaffen Transparenz und Glaubwürdigkeit, was mir Selbstvertrauen gibt. Marken sehen, dass meine Follower und mein Engagement echt sind. So kann ich überzeugend zeigen, wie gut meine Inhalte zur Zielgruppe der Marke passen – mit klaren Zahlen, die einen ROI belegen.
Rachel Kawate
@rachelkawate
Werden Sie Teil unserer weltweiten Creator-Community
Entdecken Sie, wie Klear, Meltwaters Lösung für Influencer Marketing, Sie dabei unterstützt, der erfolgreiche Creator zu werden, der Sie sein möchten.