Weiter zum Inhalt
logo
Report

State of Social Media 2026

Frau lächelt und nutzt ihr Smartphone, umgeben von Grafiken zu Content-Clustern und Social-Media-Plattformen wie Instagram, LinkedIn und X – Visualisierung datenbasierter Social-Media-Analyse.

Wie entwickeln sich Social Media, Social Listening und Paid Social im Jahr 2026?

Der State of Social Media Report 2026 liefert fundierte Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen der Social-Media-Landschaft. Die Analyse basiert auf den Antworten von über 1.500 Marketingverantwortlichen weltweit.

Laden Sie den Report herunter und erfahren Sie, welche Kanäle 2026 an Bedeutung gewinnen, wie Unternehmen ihre Social Media-Programme weiterentwickeln und welche Rolle KI, Video und datenbasierte Entscheidungen künftig spielen.

Zentrale Themen im State of Social Media 2026 Report:

  • Social Media Strategien im Wandel: Wie ausgereift sind Social Media-Programme weltweit? Welche Rolle spielen Ressourcen, Budgets und KI spielen und wie stellen sich Teams auf?
  • Plattformen und Prioritäten: Welche Netzwerke gewinnen weiter an Bedeutung, warum legen Instagram und TikTok zu, weshalb LinkedIn verliert an Priorität und warum Reddit wird für viele Unternehmen gerade relevant?
  • Content und Video: Welche Formate dominieren im Jahr 2026, warum spielt Video weiterhin eine zentrale Rolle und wo liegen Chancen für ergänzende Content-Formate?
  • Social Listening und Markenreputation: Wie setzen Unternehmen Social Listening ein, welche Ziele stehen im Fokus und warum bleibt Markenreputation der wichtigste Anwendungsfall?
  • Paid Social Media: Wie entwickeln sich Investitionen, welche Plattformen sind im Paid-Bereich führend und wo eröffnen sich neue Reichweitenpotenziale?

Alle Zahlen, Grafiken und Detailanalysen finden Sie im vollständigen Report.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und erhalten Sie Zugang zu diesem Inhalt.

Loading...

Weitere Ressourcen

Eine Gruppe von Fachleuten versammelt sich in einem Konferenzraum, um über den Definitive Guide to Social Listening zu sprechen
Guide

Der ultimative Social Listening Guide

Ressource lesen
Man sieht eine weiße wippe, die auf einer orangenen Kugel balanciert. Auf einer Seite stapeln sich zwei weitere, kleinere orangene Kugeln.

Die 23 besten Social Media Monitoring Tools 2026

Ressource lesen
Headergrafik zur On-Demand-Aufzeichnung „Social Media Trends 2026“ vom 22.01.2026. Abgebildet sind die Speaker Nemo Tronnie und Michelle Zender von Social DNA mit Portraitfotos.

On Demand: Social Media Trends 2026

Ressource lesen
Report

Global Digital Report 2026

Ressource lesen
Ein Bild aus einem Blogbeitrag in den sozialen Medien, das eine Reihe von blaugrünen Zylindern zeigt, die in aufsteigender Reihenfolge zu einem Diagramm gestapelt sind. Auf dem höchsten blaugrünen Zylinder befindet sich eine rosa Kugel. Blogbeitrag zur Optimierung von Social-Media-Berichten, einschließlich einer kostenlosen Vorlage für Social-Media-Berichte.

Social Media Reporting: Ein vollständiger Guide

Ressource lesen

Stellen Sie Ihre individuelle Meltwater Suite zusammen

Starten Sie mit einer einfachen Lösung oder integrieren Sie unsere Produkte weltweit, flexibel und genau passend zu Ihren Anforderungen.
Demo anfragenPreise anfragen
A man is using the Meltwater Suite on his laptop and phone to improve his business strategy with media, social & consumer intelligence