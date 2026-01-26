Wie entwickeln sich Social Media, Social Listening und Paid Social im Jahr 2026?

Der State of Social Media Report 2026 liefert fundierte Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen der Social-Media-Landschaft. Die Analyse basiert auf den Antworten von über 1.500 Marketingverantwortlichen weltweit.

Laden Sie den Report herunter und erfahren Sie, welche Kanäle 2026 an Bedeutung gewinnen, wie Unternehmen ihre Social Media-Programme weiterentwickeln und welche Rolle KI, Video und datenbasierte Entscheidungen künftig spielen.

Zentrale Themen im State of Social Media 2026 Report:

Social Media Strategien im Wandel: Wie ausgereift sind Social Media-Programme weltweit? Welche Rolle spielen Ressourcen, Budgets und KI spielen und wie stellen sich Teams auf?

Wie ausgereift sind Social Media-Programme weltweit? Welche Rolle spielen Ressourcen, Budgets und KI spielen und wie stellen sich Teams auf? Plattformen und Prioritäten: Welche Netzwerke gewinnen weiter an Bedeutung, warum legen Instagram und TikTok zu, weshalb LinkedIn verliert an Priorität und warum Reddit wird für viele Unternehmen gerade relevant?

Welche Netzwerke gewinnen weiter an Bedeutung, warum legen Instagram und TikTok zu, weshalb LinkedIn verliert an Priorität und warum Reddit wird für viele Unternehmen gerade relevant? Content und Video: Welche Formate dominieren im Jahr 2026, warum spielt Video weiterhin eine zentrale Rolle und wo liegen Chancen für ergänzende Content-Formate?

Welche Formate dominieren im Jahr 2026, warum spielt Video weiterhin eine zentrale Rolle und wo liegen Chancen für ergänzende Content-Formate? Social Listening und Markenreputation: Wie setzen Unternehmen Social Listening ein, welche Ziele stehen im Fokus und warum bleibt Markenreputation der wichtigste Anwendungsfall?

Wie setzen Unternehmen Social Listening ein, welche Ziele stehen im Fokus und warum bleibt Markenreputation der wichtigste Anwendungsfall? Paid Social Media: Wie entwickeln sich Investitionen, welche Plattformen sind im Paid-Bereich führend und wo eröffnen sich neue Reichweitenpotenziale?

Alle Zahlen, Grafiken und Detailanalysen finden Sie im vollständigen Report.