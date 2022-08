So werden aus Ihren Mitarbeitenden Corporate Influencer

Auf der Suche nach Multiplikatoren für die eigenen Botschaften setzen immer mehr Unternehmen auf den Blick in die eigenen Reihen. Eigene MitarbeiterInnen werden nicht mehr nur als reine Informationsempfänger, sondern viel mehr als authentische Reichweitenverstärker, insbesondere in Social Media angesehen. Was grundsätzlich hinter dem Corporate Influencer Ansatz steckt, worauf man bei der Umsetzung achten sollte und wie erfolgreiche Beispiele im B2B Umfeld aussehen, darum geht es in diesem Webinar.

In diesem Webinar lernen Sie: