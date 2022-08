Die Klimakrise gehört zu den drängendsten Fragen unserer Zeit und heizt zahlreiche Diskussion über nachhaltige Energieerzeugung an. Die verfügbaren fossilfreien Alternativen werden gegenüber ihren Vorgängern in Bezug auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auf Herz und Nieren geprüft. Die Solarenergie hat sich zu einer der am häufigsten genannten erneuerbaren Alternativen zu nicht-erneuerbaren Quellen entwickelt.

Im ersten Halbjahr 2022 hat die Solarenergiebranche bereits so viele Erwähnungen generiert wie im gesamten Jahr 2020. Das kann nur eines bedeuten: Die Stunde der Solarenergie hat geschlagen.

Dieser Bericht zielt darauf ab, die zahlreichen Storys, die in der Medienlandschaft von Januar bis Juni 2022 hervorgehoben wurden, zu identifizieren und zu analysieren. Damit soll dem Lesenden ein Verständnis dafür vermittelt werden, ob und wie die Medien zum Aufschwung der Solarenergie beigetragen haben.



Wie hat sich das Gesprächsvolumen rund um die Solarenergie entwickelt?