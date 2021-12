B2B Customer Journey: Was Sie wissen müssen

Die Customer Journey beschreibt den Weg des Kunden über alle Berührungspunkte mit dem Unternehmen hinweg - eine “Reise”, die der Kunde bis zur Kaufentscheidung zurücklegt. Zunächst muss der potentielle Kunde auf ein Produkt oder eine Lösung aufmerksam werden, bevor er eine Transaktion überhaupt in Betracht ziehen kann. Dabei kommt er mit dem Produkt und der thematisierten Lösung an verschiedenen Stellen in Berührung. Für die digitale Customer Journey gilt: Je besser die User Experience (UX) und der insgesamte Eindruck von dem Produkt oder der Dienstleistung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der User am Ende konvertiert.

In diesem E-Book erfahren Sie, wie genau Sie das Thema Customer Journey in Ihrem Unternehmen am besten angehen sollten.

