Weiter zum Inhalt
logo
Produkt-Highlight

Explore+

Verlässliche Erkenntnisse aus Medien, Social Media und Verbraucherdaten. Schnell, tiefgehend und weltweit skalierbar.

Entdecken Sie Explore+

Herkömmliche Tools kommen heutzutage schnell an ihre Grenzen

Komplizierte Tools bremsen Sie aus

Wenn nur spezialisierte Analysten mit dem Tool arbeiten können, entstehen Verzögerungen von der Analyse bis zur Entscheidung.

Begrenzte Daten bringen begrenzte Ergebnisse

Bei vielen Tools stoßen Sie auf Limits bei Suchanfragen oder Datenvolumen. Wer auf dieser Basis Strategien entwickelt, verpasst relevante Entwicklungen.

Getrennte Datenquellen verhindern den Gesamtblick

Wenn jede Quelle in einem eigenen Tool liegt, entstehen blinde Flecken. Strategische Entscheidungen basieren dann nur auf einem Teil des Bildes.

Mit Explore+ profitieren Sie von einem der umfassendsten Datensätze der Welt.

Explore+: Erkenntnisse, die Sie wirklich weiterbringen

Schneller Zugang zu relevanten Informationen
Alle Medienquellen in einem System
KI, die mitdenkt
Einfache Bedienung – auch ohne Vorkenntnisse
Schneller Zugang zu relevanten Informationen
Alle Medienquellen in einem System
KI, die mitdenkt
Einfache Bedienung – auch ohne Vorkenntnisse

Durchsuchen Sie in wenigen Sekunden unbegrenzt alle verfügbaren Datenquellen. Mit KI-Unterstützung finden Sie schneller, was wirklich zählt.

Explore+ vereint Daten aus Social Media, klassischer Presse, Podcasts, Videos und Bildern. Sie behalten den Überblick, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.

Unsere KI fasst komplexe Themen auf Wunsch zusammen, unterstützt Sie bei der Suche und hilft Ihnen dabei, schneller zum nächsten Schritt zu kommen. Ganz ohne komplizierte boolesche Suchabfragen.

Ob in der Kommunikation, im Marketing oder in der Marktforschung: Alle Teammitglieder finden sich schnell zurecht und können direkt loslegen.

Was Explore+ besonders macht

Verlässliche Datenbasis

Arbeiten Sie mit einem der umfassendsten Datensätze weltweit – ohne Einschränkungen bei der Suche.

Schnelle Ergebnisse mit KI-Unterstützung

Unsere KI hilft Ihnen, Trends zu erkennen, Themen zu priorisieren und Erkenntnisse direkt nutzbar zu machen.

Effiziente Workflows für PR und Marketing

Explore+ wurde gemeinsam mit Kommunikations- und Marketingprofis entwickelt und bietet Ihnen Funktionen, die Ihren Arbeitsalltag wirklich unterstützen.

Beratung und Support bei jedem Schritt

Unser Team begleitet Sie persönlich beim Einstieg, bei der Einrichtung und bei komplexen Fragen.

Teil einer integrierten Plattform

Kombinieren Sie Explore+ mit unseren Lösungen für Social Media Management, Influencer Relations und Medienarbeit für durchgängige Workflows.

laptop animation

Treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Daten.

Erleben Sie in einer 30-minütigen persönlichen Demo, wie Explore+ Ihnen hilft, Trends frühzeitig zu erkennen und fundierte Strategien zu entwickeln.

Demo anfragen