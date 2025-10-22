Explore+
Verlässliche Erkenntnisse aus Medien, Social Media und Verbraucherdaten. Schnell, tiefgehend und weltweit skalierbar.
Entdecken Sie Explore+
Herkömmliche Tools kommen heutzutage schnell an ihre Grenzen
Komplizierte Tools bremsen Sie aus
Wenn nur spezialisierte Analysten mit dem Tool arbeiten können, entstehen Verzögerungen von der Analyse bis zur Entscheidung.
Begrenzte Daten bringen begrenzte Ergebnisse
Bei vielen Tools stoßen Sie auf Limits bei Suchanfragen oder Datenvolumen. Wer auf dieser Basis Strategien entwickelt, verpasst relevante Entwicklungen.
Getrennte Datenquellen verhindern den Gesamtblick
Wenn jede Quelle in einem eigenen Tool liegt, entstehen blinde Flecken. Strategische Entscheidungen basieren dann nur auf einem Teil des Bildes.
Mit Explore+ profitieren Sie von einem der umfassendsten Datensätze der Welt.
Explore+: Erkenntnisse, die Sie wirklich weiterbringen
Durchsuchen Sie in wenigen Sekunden unbegrenzt alle verfügbaren Datenquellen. Mit KI-Unterstützung finden Sie schneller, was wirklich zählt.
Explore+ vereint Daten aus Social Media, klassischer Presse, Podcasts, Videos und Bildern. Sie behalten den Überblick, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.
Unsere KI fasst komplexe Themen auf Wunsch zusammen, unterstützt Sie bei der Suche und hilft Ihnen dabei, schneller zum nächsten Schritt zu kommen. Ganz ohne komplizierte boolesche Suchabfragen.
Ob in der Kommunikation, im Marketing oder in der Marktforschung: Alle Teammitglieder finden sich schnell zurecht und können direkt loslegen.
Was Explore+ besonders macht
Treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Daten.
Erleben Sie in einer 30-minütigen persönlichen Demo, wie Explore+ Ihnen hilft, Trends frühzeitig zu erkennen und fundierte Strategien zu entwickeln.