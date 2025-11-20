Mit dem Meltwater Agent für Microsoft erhalten Sie Monitoring-Insights direkt in den Tools, mit denen Sie jeden Tag arbeiten.Learn more
Die branchenweite erste Microsoft-Partnerschaft
Meltwater ist offizieller Microsoft-Partner und verbindet leistungsstarke Medien- und Social Media Intelligence mit Microsoft 365. So unterstützen wir Ihr Team dabei, informiert zu bleiben, effizienter zusammenzuarbeiten und bessere Entscheidungen zu treffen. Und das direkt in der gewohnten Arbeitsumgebung.
Meltwater-Daten direkt in Microsoft integriert
Schnelle Antworten und professionelle Inhalte
Erkennen Sie Trends und Marktveränderungen sofort. Erstellen Sie in wenigen Minuten übersichtliche Briefings, Präsentationen und fundierte Antworten für Ihre Geschäftsführung.
Zuverlässige KI speziell für Kommunikation und Marketing
Unsere KI basiert auf der globalen Datenbasis von Meltwater und unserer langjährigen Erfahrung im Kommunikationsumfeld. Sie liefert präzise Einblicke, die auf die Bedürfnisse von PR- und Marketingteams abgestimmt sind.
Einblicke für alle im Unternehmen
Der Agent ist sofort einsatzbereit. Jedes Teammitglied kann relevante Informationen schnell finden, verstehen und teilen. Eine Schulung ist nicht erforderlich.
Aktuelle Medieninformationen direkt in Microsoft Teams
Monitoring-Unterstützung in Ihren täglichen Anwendungen
Mit dem Meltwater Agent für Microsoft greifen Sie direkt aus Ihrer täglichen Arbeitsumgebung auf aktuelle Informationen zu. Das spart Zeit und erleichtert Entscheidungen.
Verfügbar für KundInnen mit aktiven Lizenzen für Meltwater und Microsoft.
Zertifiziert und KI-konform
Einblicke genau dort, wo Ihr Team sie braucht
Entdecken Sie in einer persönlichen Demo, wie Sie mit Meltwater-Daten direkt in Microsoft Teams und Copilot effizienter arbeiten, aktuelle Entwicklungen schneller erfassen und alle im Team auf dem gleichen Stand halten.