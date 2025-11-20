Weiter zum Inhalt
Mit dem Meltwater Agent für Microsoft erhalten Sie Monitoring-Insights direkt in den Tools, mit denen Sie jeden Tag arbeiten.

Die branchenweite erste Microsoft-Partnerschaft

Meltwater ist offizieller Microsoft-Partner und verbindet leistungsstarke Medien- und Social Media Intelligence mit Microsoft 365. So unterstützen wir Ihr Team dabei, informiert zu bleiben, effizienter zusammenzuarbeiten und bessere Entscheidungen zu treffen. Und das direkt in der gewohnten Arbeitsumgebung.

Meltwater-Daten direkt in Microsoft integriert

Schnelle Antworten und professionelle Inhalte

Erkennen Sie Trends und Marktveränderungen sofort. Erstellen Sie in wenigen Minuten übersichtliche Briefings, Präsentationen und fundierte Antworten für Ihre Geschäftsführung.

Zuverlässige KI speziell für Kommunikation und Marketing

Unsere KI basiert auf der globalen Datenbasis von Meltwater und unserer langjährigen Erfahrung im Kommunikationsumfeld. Sie liefert präzise Einblicke, die auf die Bedürfnisse von PR- und Marketingteams abgestimmt sind.

Einblicke für alle im Unternehmen

Der Agent ist sofort einsatzbereit. Jedes Teammitglied kann relevante Informationen schnell finden, verstehen und teilen. Eine Schulung ist nicht erforderlich.

Aktuelle Medieninformationen direkt in Microsoft Teams

Direkte Antworten

Stellen Sie Fragen im Chat und erhalten Sie unmittelbar relevante Einblicke.

Briefings in kurzer Zeit

Erstellen Sie schnell fundierte Updates für KollegInnen oder die Geschäftsführung.

Effizienter im Team arbeiten

Teilen Sie aktuelle Entwicklungen zu Kampagnen oder Krisen direkt im Arbeitskontext.

Weniger Unterbrechungen im Arbeitsalltag

Alle KollegInnen können selbständig auf Media Insights innerhalb Teams zugreifen. Ihre ExpertInnen gewinnen so Zeit für strategischere Aufgaben.

Monitoring-Unterstützung in Ihren täglichen Anwendungen

Executive Briefings

Erstellen Sie professionell aufbereitete Zusammenfassungen direkt in Word.

Aussagekräftige Präsentationen

Fügen Sie aktuelle Kampagnenergebnisse, Sentiment- und Wettbewerbsanalysen direkt in Ihren PowerPoint-Folien ein.

Schnelle Reaktionen per E-Mail

Antworten Sie direkt in Outlook mit Coverage-Daten und aktuellen Medieninformationen.

Markenkonforme Inhalte

Erstellen Sie einheitliche, überzeugende Inhalte auf Basis von Meltwater-Daten für Management, Vorstand oder KundInnen.

Mit dem Meltwater Agent für Microsoft greifen Sie direkt aus Ihrer täglichen Arbeitsumgebung auf aktuelle Informationen zu. Das spart Zeit und erleichtert Entscheidungen.

Verfügbar für KundInnen mit aktiven Lizenzen für Meltwater und Microsoft.

Zertifiziert und KI-konform

Binden Sie vertrauenswürdige Daten sicher und nahtlos in Ihre Microsoft-Umgebung ein.

Einblicke genau dort, wo Ihr Team sie braucht

Entdecken Sie in einer persönlichen Demo, wie Sie mit Meltwater-Daten direkt in Microsoft Teams und Copilot effizienter arbeiten, aktuelle Entwicklungen schneller erfassen und alle im Team auf dem gleichen Stand halten.

