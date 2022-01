Fazit

Meltwater ermöglicht Ogilvy:

Die gemessenen Daten zu managen

"Nach der Einführung von Meltwater konnten wir eine sofortige Steigerung der Kampagnenwahrnehmung, des Engagements und des Supports verzeichnen. Der Umfang der Medienerwähnungen ist drastisch gestiegen und wir können die Berichterstattung effizient nachverfolgen. In diesem Jahr wurden wir bereits in 74 Artikeln erwähnt und es ist zu erwarten, dass diese Zahl noch weiter steigen wird."

Up-To-Date mit den Trends zu bleiben

"In der Werbebranche ist es wichtig, immer Neues zu lernen und am Puls der Zeit zu bleiben. Dank Meltwater bleibt Ogilvy den Trends nicht nur auf der Spur, sondern verfügt über die Tools, um sie selbst zu kreieren und sich damit als Vorreiter in einer dynamischen, wettbewerbsorientierten Branche zu positionieren."

Zufriedene Kunden zu halten

"Wir verbringen weniger Zeit mit der Überprüfung einzelner Seiten und der Entschlüsselung von Statistiken und Reports. Unsere Abteilung ist gewachsen und wir haben uns zu einem führenden Anbieter im Digitalbereich entwickelt."

— Kat Madondo