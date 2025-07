Enterprise

Die EGGER Gruppe mit Stammsitz in St. Johann in Tirol gehört zu den international führenden Holzwerkstoffherstellern. Das Familienunternehmen, das 1961 gegründet wurde, produziert heute an 22 Standorten in 11 Ländern weltweit mit über 11.000 Mitarbeitenden. Abnehmer sind die Möbelindustrie, der Holz-Fachhandel, sowie Baumärkte und DIY-Geschäfte. Nachhaltiges Wirtschaften liegt im Kern der EGGER Unternehmens-DNA. Und das bereits seit Gründung des Unternehmens, denn Holz war schon damals für Fritz Egger sen. viel zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund 4,13 Mrd. Euro und produzierte 10,4 Mio. m³ Holzwerkstoffe und Schnittholz. Eckdaten: Rund 12.000 Mitarbeitende, 22 Produktionsstandorte weltweit, Globale Vertriebsstruktur, Drei Produktbereiche: Möbel- und Innenausbau, konstruktiver Holzbau, Fußböden