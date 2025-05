SAN FRANCISCO, 6. Mai 2025 – Meltwater, weltweit führend im Bereich Media-, Social- und Consumer Intelligence, präsentiert seine neuesten Innovationen, angeführt von der Premiere von Mira, einem KI-basierten Gamechanger, der den nächsten Meilenstein in Meltwaters KI-gestützter Produktlandschaft markiert.

Mira vereint die Leistungsfähigkeit intelligenter AI-Agents mit generativer KI und liefert sofort verwertbare Insights über eine intuitive, dialogbasierte Oberfläche. Damit automatisiert Mira zeitintensive Prozesse wie Newsbriefings, Markenbeobachtung, Wettbewerbsanalysen und vieles mehr und macht sie so effizient wie nie zuvor.

In einer fragmentierten Medienlandschaft fällt es Marken zunehmend schwer, den Überblick über die Vielzahl an digitalen Kanälen und Gesprächen zu behalten. Chancen werden verpasst, Risiken zu spät erkannt. Laut Gartner nutzen Marketingteams im Durchschnitt sechs oder mehr Tools, um Kampagnen zu steuern über die Hälfte der CMOs sehen ihre Tech-Stacks als zu komplex an, 59 % wünschen sich mehr Einfachheit. Das kostet Zeit, Budget und Fokus.

Mira bricht mit traditionellen GenAI-Tools, die nur Einzelaufgaben wie Textvorschläge oder Artikelzusammenfassungen unterstützen. Stattdessen nutzt Mira spezialisierte AI-Agents, um mehrstufige Prozesse zu vereinfachen und Routinearbeit drastisch zu reduzieren. Dabei liefert sie auf Basis natürlicher Sprache präzise Empfehlungen, Insights und Kontext – ganz ohne komplexe Boolesche Suchoperatoren, Dashboards oder tiefgehendes Plattformwissen. Entscheidungen können so schneller, fundierter und mit weniger Aufwand getroffen werden.

„Mira wird von Meltwaters marktführendem Datensatz gespeist – mit über einer Milliarde analysierten Konversationen aus News und Social Media täglich“, erklärt Aditya Jami, CTO von Meltwater. „Intelligente Agents wandeln diese Daten in umsetzbare Empfehlungen um und stellen Unternehmen einen datenbasierten Sparringspartner zur Seite – direkt im Arbeitsalltag, mit der gewohnten Sicherheit und Governance von Meltwater. Was früher Tage dauerte, geschieht nun in einer einzigen Unterhaltung.“

Während Mira direkt in der Meltwater-Plattform agiert, bringt Meltwater Copilot die conversational AI in die Tools, in denen Teams zusammenarbeiten – etwa Microsoft Teams und die Office Suite.

Die Mid-Year Product Release 2025 vereint redaktionelle, soziale und eigene Medienquellen auf einer Plattform – für noch tiefere Insights über alle Kanäle hinweg. Erweitere AI-Funktionalitäten sorgen dafür, dass Kund:innen Daten schneller auswerten, Muster erkennen und mehr Zeit für kreative und strategische Arbeit gewinnen.

Weitere Highlights der Veröffentlichung:

Explore+ , die neue Enterprise Listening & Analytics Plattform für unbegrenzte Suchanfragen, tiefergehende Analysen, Governance-Funktionen und kanalübergreifende Insights aus Social Media, News und Verbraucher:innen-Daten – alles an einem Ort.

, die neue Enterprise Listening & Analytics Plattform für unbegrenzte Suchanfragen, tiefergehende Analysen, Governance-Funktionen und kanalübergreifende Insights aus Social Media, News und Verbraucher:innen-Daten – alles an einem Ort. Erweiterte Partnerschaften , für tieferes Social Listening, Engagement und Reporting auf Plattformen wie Snapchat, TikTok, Bluesky, Threads und mehr, dort, wo Ihre Zielgruppen aktiv sind.

, für tieferes Social Listening, Engagement und Reporting auf Plattformen wie Snapchat, TikTok, Bluesky, Threads und mehr, dort, wo Ihre Zielgruppen aktiv sind. Neue Relationship-Management-Lösungen, für effektivere PR- und Influencerarbeit mit KI-basierten Zielgruppenanalysen, verbesserten Profilen und zentralisiertem Tracking für gezieltere Ansprache und belastbare Beziehungen.

„Bei Meltwater verwandeln wir KI von einem Werkzeug in einen echten Teamkollegen“, sagt Chris Hackney, Chief Product Officer. „Unsere neuesten Lösungen liefern in Sekunden die Insights, die Teams brauchen, um schneller und sicherer Entscheidungen zu treffen – mit Klarheit, Kontext und strategischem Mehrwert.“

Alle Neuerungen wurden auf dem Meltwater Summit am 6. und 7. Mai in New York vorgestellt. Mehr Informationen zum Produktportfolio unter: meltwater.com

