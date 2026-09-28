55 Meltwater MCP Prompts für Kommunikationsteams

Die Prompts sind nach den wichtigsten Arbeitsabläufen organisiert – von täglichem Medienmonitoring und Executive Briefings bis zu Wettbewerbsanalysen, Kampagnen-Messung, Frühwarnungen für kritische Themen und Reporting. Jeder Prompt liefert Antworten in Echtzeit mit Quellenangabe und direkt aus deinen Meltwater-Daten. Nutze sie als Ausgangspunkt, verfeinere deine Fragen direkt in der Konversation und setze auf deine eigene Einschätzung bei jeder Entscheidung.

Diese 55 Meltwater MCP Prompts helfen Kommunikationsteams dabei, mehr aus KI-Assistenten wie ChatGPT und Claude herauszuholen, indem sie ihre bewährten Meltwater News- und Social-Intelligence-Daten in natürlicher Sprache abfragen.

Ein Prompt ist immer nur so gut wie die zugrunde liegenden Daten. Fragst du einen generischen Assistenten nach deiner Berichterstattung, erhältst du bestenfalls eine fundierte Schätzung. Fragst du über das MCP von Meltwater, läuft deine Frage direkt über deine eigenen Nachrichten- und Social-Daten, sodass du eine fundierte Antwort inklusive Quellen erhältst.

Diese 55 Prompts sind nach Aufgabenbereichen gegliedert. Ersetze die Begriffe in den eckigen Klammern durch deine Marke, Wettbewerber oder relevante Themen und passe die Prompts dann weiter an. Am Ende entscheidet immer ein Mensch über das Ergebnis. Das MCP von Meltwater liefert die Informationsbasis, die Einordnung bleibt bei dir.

Inhalt

Einstiegsliteratur: Was ist das Meltwater MCP?, 10 Wege, wie Kommunikationsteams das Meltwater MCP wirklich nutzen.

MCP-Prompts für tägliches Monitoring und Briefings

„Liste die wichtigsten Stories über [Unternehmen] aus den letzten 24 Stunden auf – mit Quellenangabe.“

„Welche Nachrichten mit Erwähnung von [Marke] wurden heute am meisten geteilt?“

„Gib mir morgens einen Überblick zur Coverage von [Unternehmen] und markiere alles, was besonders beachtet werden sollte.“

„Wie ist das Stimmungsbild der Berichterstattung über [Marke] in der vergangenen Woche?“

„Welche Medien haben in den letzten 48 Stunden über [Unternehmen] berichtet?“

„Gib mir einen Überblick über die Social-Media-Konversation zu [Marke] heute.“

„Was hat sich in der Coverage von [Unternehmen] im Vergleich zu gestern verändert?“

MCP-Prompts für Sichtbarkeit des Managements & Thought Leadership

„Gib mir einen Überblick der Medienerwähnungen von [CEO/Manager] im laufenden Quartal und ihre Fundstellen.“

„Wie werden die Statements von [CEO/Manager] zu [Thema] in den Nachrichten aufgenommen?“

„Welche Medien haben [CEO/Manager] in den vergangenen 90 Tagen zitiert?“

„Vergleiche die mediale Sichtbarkeit von [CEO/Manager] mit [Konkurrenz-Manager] im aktuellen Quartal.“

„Mit welchen Themen wird [CEO/Manager] in der aktuellen Berichterstattung am häufigsten verknüpft?“

„Gib mir einen Überblick, wie Social Media auf die jüngste [Keynote/Interview] von [CEO/Manager] reagiert hat.“

MCP-Prompts für Wettbewerbs- und Marktanalysen

„Wie wird [Konkurrent] diese Woche im Vergleich zu uns in den Medien behandelt?“

„Fasse zusammen, welche Narrative [Konkurrent] aktuell in den Medien platziert.“

„Wie groß ist unser Share of Voice im Vergleich zu [Konkurrenz] in diesem Monat?“

„Welche Ankündigungen der Konkurrenz haben in den letzten 30 Tagen für die meiste Aufmerksamkeit gesorgt?“

„Wie verändert sich die Diskussion rund um die [Branche], und wer prägt sie?“

„Was sagen Journalistinnen und Journalisten über das aktuelle [Produkt/Kampagne] von [Konkurrent]?“

MCP-Prompts für Kampagnen- & Ankündigungs-Messung

„Gib mir einen Überblick über Coverage und Tonalität zum Launch der [Kampagne].“

„Wie wurde unsere [Ankündigung] im Vergleich zur [vorherigen Ankündigung] in News und Social aufgenommen?“

„Welche Botschaften aus unserer [Pressemitteilung] wurden von den Medien aufgegriffen?“

„Wie waren Reichweite und Stimmungslage zu [Event] diese Woche?“

„Gib mir einen Überblick, wie sich [Hashtag/Kampagne] aktuell auf Social Media entwickelt.“

„Welche Medien und Journalistinnen/Journalisten haben über unsere [Ankündigung] berichtet und mit welchem Schwerpunkt?“

MCP-Prompts für Reporting & Share of Voice

„Erstelle einen Share-of-Voice-Überblick für [Marke] vs. [Konkurrenz] für diesen Monat.“

„Fasse das monatliche Coverage von [Marke] so zusammen, dass ich es direkt im Führungs-Update nutzen kann.“

„Was waren die drei wichtigsten Storylines über [Unternehmen] im letzten Quartal?“

„Vergleiche das Volumen und die Stimmung der Berichterstattung diesen Monat mit dem letzten Monat.“

„Erstelle einen ersten Entwurf eines Stakeholder-Reports zu [Thema] auf Basis der Coverage der letzten 30 Tage.“

„Welche Regionen und Märkte haben dieses Quartal am meisten zur Coverage von [Marke] beigetragen?“

MCP-Prompts für Frühwarnung bei Issues

„Markiere alle aufkommenden negativen Narrative über [Unternehmen] aus den letzten Stunden.“

„Gib mir eine Übersicht, wie das Thema [Issue] aktuell in News und Social diskutiert wird.“

„Welche Journalistinnen/Journalisten schreiben über [Issue] und mit welcher Perspektive?“

„Nimmt die Berichterstattung zu [Issue] in den letzten 48 Stunden eher zu oder ab?“

„Welche Fragen stellen Journalistinnen/Journalisten und die Öffentlichkeit aktuell zu [Issue]?“

„Wie wurden ähnliche Themen in der Vergangenheit bei Unternehmen aus der [Branche] behandelt?“

MCP-Prompts für Trend- und Story-Spotting

„Welche neuen Themen gewinnen diesen Monat in den Branchen-Medien an Bedeutung?“

„Welche Stories zu [Thema] nehmen in den aktuellen Nachrichten besonders Fahrt auf?“

„Wie hat sich das Narrativ rund um [Thema] in diesem Quartal entwickelt?“

„Welche neuen Social-Media-Diskussionen sind für [Marke] gerade besonders relevant?“

„Welche Stimmen prägen aktuell die Auseinandersetzung rund um [Thema] in den Medien?“

„Welche Muster verbinden die meistgeteilte Coverage der [Branche] in dieser Woche?“

MCP-Prompts zum Teilen von Insights im Unternehmen

„Gib mir einen Überblick, wie über [Unternehmen] diesen Monat in News und Social gesprochen wird – fürs Führungs-Update.“

„Was sollte das Marketing-Team über die aktuelle Berichterstattung zu [Produkt] wissen?“

„Liefer Investor Relations eine Zusammenfassung zu den aktuellen Coverage-Schwerpunkten rund um [Unternehmen].“

„Was wird extern zu [Thema] kommuniziert und wie passt das zu unseren aktuellen Botschaften?“

„Erstelle auf Basis der aktuellen Berichterstattung diese Woche Talking Points zu [Marke] fürs Sales-Team.“

„Welche Marktreaktionen auf [Ankündigung] sind für das Produktteam interessant?“

„Gib mir eine verständliche Zusammenfassung zur Medienpräsenz von [Unternehmen] im laufenden Quartal, die sich an Personen außerhalb der Kommunikation richtet.“

MCP-Prompts für die Arbeit mit bestehenden Suchanfragen und Assets

„Führe meine gespeicherte Suche ‚[Suchname]‘ aus und fasse die Coverage dieser Woche zusammen.“

„Nimm meine Suche ‚[Suchname]‘, füge [Konkurrent oder Begriff] zum Boolean hinzu und zeig mir die veränderten Ergebnisse.“

„Passe die Boolean in meiner Suche ‚[Suchname]‘ so an, dass [Begriff] ausgeschlossen wird und gib mir einen Überblick zu den bereinigten Treffern.“

„Erweitere meine Suche ‚[Suchname]‘ auf [angrenzendes Thema/Subthema] und sag mir, welche neuen Aspekte diskutiert werden.“

„Vergleiche die Ergebnisse meiner Suchen ‚[Suchname]‘ und ‚[anderer Suchname]‘ für diesen Monat.“

So nutzt ihr die MCP-Prompts maximal effizient

Fülle die Klammern aus – und passe weiter an. Die erste KI-Antwort ist immer ein Einstieg. Frag direkt nach, um Zeitraum, Region oder Medien gezielter zu steuern. Lass immer deine eigene Einschätzung zählen: Lies das Ergebnis, prüfe die Quellen und treffe deinen eigenen Redaktionsentscheid.

Bessere Suchanfragen – bessere Antworten. Die Prompts bauen auf deinen individuellen Meltwater-Suchen und Inhalten auf. Je sauberer und aktueller deine Suchanfragen, desto präziser die Ergebnisse.

Binde MCP direkt in deinen Workflow ein. Aus der zitierten KI-Antwort baust du im nächsten Schritt genau den Text, Post oder die Präsentation, die du brauchst – ohne das Tool zu verlassen.

FAQ zu den Meltwater MCP-Prompts

Was kann ich das MCP von Meltwater fragen?

Du kannst in Alltagssprache alles zu deiner Meldungs- und Social-Media-Berichterstattung abfragen: Top-Stories, Stimmung, Share of Voice, Wettbewerbsnarrative, Managementsichtbarkeit, Trendthemen und mehr – je nach abonnierten Modulen.

Muss ich für diese Prompts bei Meltwater eingeloggt sein?

Nein. Die Prompts funktionieren direkt in deinem bestehenden KI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT. Das MCP liefert dir die passenden Insights dorthin.

Werden die Antworten mit Quellen versehen?

Ja. Die KI liefert dir narrative Antworten immer mit Quellenangaben – so kannst du Ergebnisse belegen und deinen Empfehlungen auch im Management-Reporting vertrauen.