Was ist das Meltwater MCP?

Aus über einem Jahr an Kundenerfahrungen wissen wir, dass die größten Vorteile besonders bei schnellerem Reporting, Executive-Updates, Wettbewerbsanalysen und Issue-Monitoring liegen – immer so, dass menschliches Know-how, Erfahrung und Governance den Takt angeben.

Das Meltwater MCP (Model Context Protocol) verbindet Meltwaters Echtzeit-Medienbeobachtung direkt mit AI-Assistenten wie ChatGPT und Claude. Statt nur auf gewöhnliche Webdaten zu setzen, kann dein Team in natürlicher Sprache Fragen stellen – und erhält geprüfte Antworten samt Quellen, basierend auf den Meltwater-Daten, die ihr bereits abonniert habt.

Die meisten Kommunikations- und Marketingteams arbeiten heute sowieso täglich mit einem AI-Assistenten. Die große Frage ist nicht mehr, ob ihr AI nutzen könnt – sondern ob eure AI wirklich auf die richtigen Daten zugreift.

Für viele Unternehmen gilt: Noch nicht. Gängige Assistenten wie ChatGPT oder Microsoft Copilot greifen auf sämtliche frei verfügbare Webdaten zu. Sie sind schnell und vielseitig, aber ihnen fehlen oft genau die Insights und Signale, die wirklich zählen: zur eigenen Marke, zur Branche, zum Wettbewerber, der heute Morgen etwas verändert hat – und vor allem das Wissen deines Teams darüber, welche Quellen relevant sind und wie sich unnötiger Lärm herausfiltern lässt.

Das Meltwater MCP schließt diese Lücke. Es bringt geprüfte, aktuelle Meltwater-Intelligence direkt in die AI-Tools, mit denen dein Team schon arbeitet. So basiert jede Antwort auf einer Berichterstattung, die wirklich nachvollzogen werden kann. Genau das haben wir entwickelt – und unten liest du die wichtigsten Learnings aus der Arbeit mit unseren Kunden im vergangenen Jahr.

Inhalt

Was ist MCP (Model Context Protocol)?

MCP heißt Model Context Protocol und ist ein offener Branchenstandard, um AI-Tools mit Daten und anderen Anwendungen zu verknüpfen. Am einfachsten stellst du dir MCP wie eine gemeinsame Infrastruktur vor, auf die sich immer mehr Unternehmen einigen – es ist also kein Produkt von uns. Solch ein Standard ist wichtig, weil er AI-Assistenten erlaubt, über einen einheitlichen Weg auf verlässliche Geschäftsdaten zuzugreifen – statt für jede Datenquelle eine eigene, fehleranfällige Integration zu bauen, die bei kleinsten Änderungen auseinanderfällt.

Was ist das Meltwater MCP?

Das Meltwater MCP ist die direkte Verbindung von Meltwaters geprüfter Medien-Intelligence mit den AI-Assistenten, die dein Team eh schon nutzt – zum Beispiel Claude oder ChatGPT. Du stellst eine Frage ganz natürlich im Assistenten und bekommst eine aktuelle, belegte Antwort, zugeschnitten auf die Produkte, die in deinem Plan dabei sind.

Je mehr Produkte du über Meltwater abonniert hast, desto mehr kannst du im MCP nutzen. Deine bestehenden Suchanfragen und Assets gehen nicht verloren – sie sind nativ integriert, sodass jeder mit den passenden Rechten direkt in Claude oder ChatGPT weiterarbeiten und Ergebnisse verfeinern kann. Je besser diese Basis gepflegt ist, desto wertvoller fallen auch die AI-Ergebnisse aus.

Das ist für uns kein Neuland: Meltwater unterstützt MCP schon seit 2025 – lange bevor viele Teams den Begriff überhaupt kannten. Alles, was wir jetzt veröffentlichen, baut auf echten Erfahrungen seitdem auf.

Es gibt aktuell noch einen Workaround: Wer genau weiß, was er braucht, loggt sich selbst bei Meltwater ein, führt die gewünschten Analysen aus, exportiert die Daten und baut dann den Report händisch wieder zusammen – bevor die AI überhaupt ins Spiel kommt.

Das Problem ist der Aufwand: Jeder Export ist nur eine Momentaufnahme – und die Geschichte in der Kommunikation bleibt nie lange stehen. Ein neues Medium berichtet, die Erzählung dreht sich über Nacht, oder ein Wettbewerber reagiert – der Report ist schon veraltet, das Spiel startet von vorn.

Dazu kommt das Risiko: Wer die Intelligence händisch aufbereitet, baut schneller Fehler ein – und das womöglich in Unterlagen, die das Management liest. Außerdem verschwendet das die wertvolle Zeit deines Teams für Fleißarbeit, statt sie für das einzusetzen, was wirklich zählt: Einschätzung, Erzählkraft und Timing.

Was dabei fehlt, ist nur noch das eine Bindeglied: eine einfache Möglichkeit, verlässliche, aktuelle Daten direkt in die gewohnten Arbeitsumgebungen zu bringen – genau da, wo euer Know-how wirkt. Das liefert das MCP: Dein Team bleibt der Experte, und die Daten kommen zu euch, nicht umgekehrt.

So nutzen Kunden das Meltwater MCP heute

Es gibt typische Muster, die wir immer wieder bei Kunden sehen:

Conversational Media Monitoring. Fragen zu Marke oder Themen, gestellt wie an einen Kollegen – fundiert auf aktuellen News- und Social-Media-Analysen.

Fragen zu Marke oder Themen, gestellt wie an einen Kollegen – fundiert auf aktuellen News- und Social-Media-Analysen. Ad-hoc-Sentiment und Storytelling. Kurzüberblick über die öffentliche Wahrnehmung mit direkten Quellenangaben.

Kurzüberblick über die öffentliche Wahrnehmung mit direkten Quellenangaben. Kompakte Management-Updates. Schnelle, führungstaugliche Briefings auf Grundlage der aktuellen Berichterstattung – bereit, um im Team verfeinert zu werden.

Schnelle, führungstaugliche Briefings auf Grundlage der aktuellen Berichterstattung – bereit, um im Team verfeinert zu werden. Issue-Frühwarnung. Erkennen von aufkommenden Themen frühzeitig, damit dein Team mehr Zeit für die richtige Reaktion hat.

Erkennen von aufkommenden Themen frühzeitig, damit dein Team mehr Zeit für die richtige Reaktion hat. Reporting in Echtzeit. Aktuelles Coverage und Share-of-Voice-Analysen – mit deutlich weniger manueller Arbeit.

Allen Beispielen gemeinsam ist: Ein Mensch entscheidet und steuert weiterhin. MCP nimmt die repetitive Arbeit ab, die wichtige Bewertung bleibt im Team.

Lesetipp: 10 echte Anwendungsbeispiele, wie Kommunikations-Teams das Meltwater MCP heute schon nutzen

Unsere Learnings aus den ersten Einsätzen

Hier zeigen sich die wichtigsten Erkenntnisse aus über einem Jahr Praxis: Die besten Use Cases starten mit einer echten Aufgabe – nicht mit Technologie. Teams, die profitieren wollen, benennen zuerst ein konkretes Ziel: Reporting beschleunigen, höhere Sichtbarkeit fürs Management, schneller auf die Konkurrenz reagieren. „AI um der AI willen“ stiftet da nur mehr Verwirrung. Gute Inputs sorgen für bessere Antworten. MCP ersetzt keine sauberen Prozesse bei der Suche und Governance. Im Gegenteil – sie werden belohnt, denn gepflegte Suchanfragen liefern messerscharfe Ergebnisse.

Am meisten gewinnen Teams durch Workflow-Integration. Wert entsteht, wenn neue Insights direkt in der gewohnten Umgebung landen – nicht in einem weiteren Tool, das keiner aufrufen will. Menschliche Expertise bleibt entscheidend. Ein globaler Konsumgüterriese hat es auf den Punkt gebracht: „Wir verkaufen Eis – wir sind keine Software-Experten.“ Genau so soll es sein. Das MCP beschleunigt Analysen, nimmt aber keinem die Entscheidungsverantwortung ab. Governance wird wichtiger, je mehr Teams MCP nutzen. Es ist eine zentral verwaltete Verbindung über das komplette Meltwater-Portfolio – mit eingebauten Berechtigungen und Authentifizierung. So gewinnen Teams an Reichweite, aber die Organisation behält die Kontrolle.

Warum du den Meltwater MCP-Antworten vertrauen kannst

Die Verlässlichkeit der Antworten basiert auf den zugrunde liegenden Daten: Meltwater verarbeitet täglich mehr als 1,5 Milliarden Dokumente aus News, Social, Web und das in über 240 Sprachen – inklusive Struktur und Historie. Das MCP baut jede Antwort auf dieser lizenzierten Berichterstattung auf und beschränkt sie auf die Inhalte deines Abos. Narrative Antworten werden belegt, damit dein Team sie prüfen und gegenüber der Geschäftsführung vertreten kann. Mehr zum Meltwater MCP.

Wie es weitergeht

Das Beste daran: Mit jedem Einsatz schließt sich der Feedback-Loop. Kunden kennen ihr Geschäft wie niemand sonst – bringen sie ihr Know-how ein, lernen wir, welche Antworten wirklich helfen. Schon jetzt sehen wir, wie MCP im Unternehmen wächst: Aus einem Pilotprojekt in einem Analysten-Team wurde bei einem Kunden ein interner Standard, inklusive Team-Hackathons obendrauf. Mit jedem solchen Schritt wird MCP für alle Teams nutzbarer.

Häufige Fragen zum Meltwater MCP

Was ist das Meltwater MCP?

Das Meltwater MCP bringt deine verlässlichen Meltwater-Daten direkt in AI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT. So kann dein Team Fragen in Alltagssprache stellen – und erhält sofort aktuelle, belegte Antworten, exakt auf eure Produkte zugeschnitten.

Wofür steht MCP?

MCP steht für Model Context Protocol – ein offener Standard, der AI-Tools über eine gemeinsame Schnittstelle mit externen Daten und Anwendungen verbindet.

Wie unterscheidet sich MCP von einer klassischen Integration?

Eine klassische Integration verbindet ein System mit nur einem anderen System. MCP gibt AI-Assistenten einen Standardzugang zu vertrauenswürdigen Daten – und sorgt so dafür, dass die gleiche Verbindung in allen euren Tools funktioniert.

Je nach deinem Abonnement und deinen Berechtigungen kann dein Assistent auf Nachrichten, Social-Media-Contents und Analysen im gebuchten Paket zugreifen.

Ist das Meltwater MCP sicher?

Ja. Der Zugang erfolgt sicher über dein bestehendes Meltwater-Konto. Jede Antwort basiert nur auf Daten, für die du freigeschaltet bist.

Wie starten Kunden mit dem Meltwater MCP?

Die meisten Teams starten mit einem echten Business-Workflow, verbinden den bestehenden Assistenten – und bauen dann Schritt für Schritt aus, sobald die ersten Ergebnisse überzeugen.