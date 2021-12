Meltwater launcht die Data-Science-Plattform Fairhair.ai, um Echtzeit-Marktsignale aus den Online-Daten analysieren

Analysen von zukunftsgerichteten Indikatoren durch Outside Insight

SAN FRANCISCO/BERLIN (14. August 2018) – Unternehmen investieren zunehmend in Business Intelligence Software, um sich durch Datenanalysen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Erkenntnisse, die mittels dieser Tools generiert werden, liegen jedoch hauptsächlich innerhalb eines Unternehmens und erlauben keine Analysen von Echtzeit-Marktsignalen. Solche externen Daten können jedoch als Schlüsselindikatoren für eine Branche, den Wettbewerb oder den Markt verwendet verwendet werden.Diese Analysen dieser Daten sind noch zeitintensiv und selbst leistungsstarke AI-Tools stoßen hier an ihre Grenzen.

Aus diesem Grund hat Meltwater – Vorreiter im Bereich Media Intelligence und Data Analytics – die KI-Plattform fairhair.ai entwickelt. So erhalten Entwicklern und Data Scientists Möglichkeiten für

Das Verbinden und Organisieren interner und externer Daten durch einen Knowledge Graph

Den Zugriff auf vorprogrammierte, konfigurierbare AI-Modelle

Das Filtern und Erstellen von Echtzeitinformationen für zukunftsorientierte, datenbasierte Entscheidungen

Als Open-Data-Science-Plattform erleichtert fairhair.ai es Unternehmen, Echtzeite-Impulse aus dem Markt zu erhalten. Die Spannbreite reicht dabei von der Marktforschung bis zum Risikomanagement.

“Wir haben schnell erkannt, dass unsere KI-Plattform großes Potenzial bietet, um Wettbewerbsdaten, die aus Online-Daten in Echtzeit entstehen, zu analysieren. fairhair.ai geht über Business Intelligence hinaus, indem es die Lücke zwischen historischen Trends und Echtzeit-Marktindikatoren schließt – das nennen wir Outside Insight.“, sagt Jorn Lyseggen, Gründer und CEO von Meltwater. „Obwohl Online-Daten die wertvollste Quelle für zukunftsgerichtete Indikatoren sind, sind sie heute immer noch der größte blinde Fleck bei unternehmerischen Entscheidungen. In der Vergangenheit war es aufgrund der Menge, Vielzahl an Datentypen und Sprachen schwierig, Online-Daten systematisch zu analysieren. fairhair.ai adressiert viele dieser Herausforderungen und hilft Unternehmen, unstrukturierte Daten zu analysieren, um ihre Wettbewerbslandschaft besser zu verstehen.“

fairhair.ai bietet Entwicklern die Tools, um eigene AI-Modelle auf der weltweit größten Datenbasis zu testen und fortschrittliche Analysen zu erstellen. Diese Daten werden kontinuierlich über Meltwaters „Privacy-by-Design“ Knowledge Graph entnommen.

fairhair.ai macht es außerdem leicht, diesen Knowledge Graph mit den internen Daten und bestehenden Modellen einer Organisation zu integrieren. Unternehmen können beispielsweise fairhair.ai in das Enterprise Risk Management integrieren ebenso wie in komplexe Lieferketten. Der leistungsfähige Knowledge Graph der Plattform kann Ereignisse durch globale Lieferketten verfolgen und Lieferanten, Produkte und deren Abhängigkeiten verbinden. „Bestehende KI-Plattformen erfordern oft viel Know-how und Testings, um effektiv zu sein. Sie helfen auch nicht bei der teuren und schwierigen Aufbereitung von Daten. fairhair.ai bietet einen schnellen Weg, um die Vorteile von KI,, indem es den Zugriff auf unsere Daten und Modelle in einem Knowledge Graph ermöglicht „, sagt Aditya Jami, CTO und Leiter der KI bei Meltwater.

Die Expertise hinter fairhair.ai umfasst die jahrzehntelange Erfahrung von Meltwater in den Bereichen Data Analytics und Content-Partnerschaften. Die Plattform reflektiert jahrelange Forschung und Entwicklung eines erfahrenen Teams von Software Engineers und Data Scientists durch eine Reihe von KI-Akquisitionen. Unterstützt durch Kooperationen mit Top-Universitäten und Forschungsgruppen wie der Carnegie Mellon University und der University of Oxford wird fairhair.ai auch von einem wissenschaftlichen Beirat gestützt. Die Gründungsmitglieder – Regina Barzilay, Georg Gottlob, Jure Leskovec und Eric Nyberg – gelten als Vorreiter in den Bereichen Natural Language Acquisition, Informationsbeschaffung, Web Data Extraction und groß angelegte Information Network Analysis.

fairhair.ai arbeitet eng mit ausgewählten Enterprise Kunden von Meltwater und akademischen Partnern zusammen, bevor der Service im weiteren Verlauf des Jahres der breiteren Entwickler- und Datenwissenschaft-Community zur Verfügung gestellt wird. Entwickler und Unternehmen, die fairhair.ai bereits vorher ausprobieren möchten, können sich hier bewerben.

Lernen Sie mehr über fairhair.ai.