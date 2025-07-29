29. Juli 2025, San Francisco – Meltwater, weltweit führend in Media, Social und Consumer Intelligence, bringt mit GenAI Lens ein neuartiges Tool auf den Markt, das Unternehmen erstmals einen vollständigen Überblick darüber gibt, wie ihre Marke, Wettbewerber und Branche in führenden AI Assistants und Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok und Deepseek dargestellt werden.

Für Marketing-, Kommunikations- und PR-Teams wächst der Druck: Immer mehr Kanäle bedeuten auch mehr Inhalte, die im Blick behalten werden müssen. Generative KI treibt nicht nur die Content-Erstellung, sondern prägt zunehmend auch Nachrichtenzyklen. Teams brauchen deshalb volle Transparenz – nicht nur über das, was gesagt wird, sondern auch darüber, wie KI-gestützte Systeme Inhalte formen und verbreiten.

Ein aktueller Gartner-Report (März 2025) prognostiziert, dass bis 2026 rund 30 Prozent der Markenwahrnehmung aus KI-generierten Inhalten stammen werden – anstelle der bislang dominanten Quellen wie Social Media, Nachrichtenportale oder Online-Bewertungen. Damit wird es für Marken entscheidend, zu verstehen, wie sie in LLM-generierten Texten erscheinen. Bisher fehlte dieser Einblick – mit der Folge, dass Fehlinformationen, veraltete Inhalte oder verpasste Kommunikationschancen oft unentdeckt blieben.

GenAI Lens schließt diese Lücke: Das Tool beobachtet und analysiert Antworten aus führenden GenAI-Anwendungen und zeigt, aus welchen Quellen die Informationen stammen. In Kombination mit News- und Social-Daten erhalten NutzerInnen so einen vollständigen 360-Grad-Blick auf ihre Markenwahrnehmung – mit Abdeckung von mehr als 90 Prozent aller LLMs.

Die wichtigsten Vorteile von Meltwaters GenAI Lens auf einen Blick:

Markenpräsenz in KI-Umgebungen stärken: Erkennen Sie, wie Ihre Marke in allen führenden LLMs dargestellt wird. Nutzen Sie die Chance, Ihre Sichtbarkeit in einem Umfeld zu erhöhen, das für KonsumentInnen und Medien immer wichtiger wird.

Erkennen Sie, wie Ihre Marke in allen führenden LLMs dargestellt wird. Nutzen Sie die Chance, Ihre Sichtbarkeit in einem Umfeld zu erhöhen, das für KonsumentInnen und Medien immer wichtiger wird. Reputationsrisiken frühzeitig erkennen: Identifizieren Sie Fehlinformationen, negative Stimmungen oder verzerrte Narrative, bevor sich diese verbreiten.

Identifizieren Sie Fehlinformationen, negative Stimmungen oder verzerrte Narrative, bevor sich diese verbreiten. Kommunikationsstrategien gezielt optimieren: Nutzen Sie Trend- und Emotionsanalysen aus KI-Outputs, um PR-, Marken- und Content-Strategien auf Basis echter Interaktionen mit generativer KI zu schärfen.

Nutzen Sie Trend- und Emotionsanalysen aus KI-Outputs, um PR-, Marken- und Content-Strategien auf Basis echter Interaktionen mit generativer KI zu schärfen. Wettbewerb und Markt im Blick behalten: Analysieren Sie die Darstellung Ihrer Wettbewerber, erkennen Sie Branchentrends und neue Themenfelder für eine stärkere Positionierung.

Analysieren Sie die Darstellung Ihrer Wettbewerber, erkennen Sie Branchentrends und neue Themenfelder für eine stärkere Positionierung. Insights anschaulich visualisiert: Profitieren Sie von klar aufbereiteten Auswertungen zu Sentiment, Emotionen, Schlüsselbegriffen, relevanten Personen, Produkten und Themen – inklusive Quellenangaben.

Profitieren Sie von klar aufbereiteten Auswertungen zu Sentiment, Emotionen, Schlüsselbegriffen, relevanten Personen, Produkten und Themen – inklusive Quellenangaben. Schneller zu Ergebnissen: Starten Sie das Monitoring in wenigen Minuten mit anpassbaren Prompt-Vorlagen.

„Die Art und Weise, wie Menschen Informationen suchen und verarbeiten, verändert sich rasant. Allein im vergangenen Jahr stieg die Nutzung von AI-Chatbots um fast 81 Prozent – ein eindeutiges Signal, dass diese Tools zur zentralen Informationsquelle werden“, sagt Chris Hackney, Chief Product Officer bei Meltwater. „Mit GenAI Lens geben wir PR-, Marketing- und Kommunikationsteams ein Werkzeug, mit dem sie die Narrative führender KI-Systeme wie Perplexity, ChatGPT und Gemini aktiv beobachten, analysieren und steuern können. Echtzeit-Insights zu Trendthemen, Stimmungsveränderungen und neuen Chancen verschaffen unseren Kunden den nötigen Vorsprung, um ihre Reputation zu schützen, Strategien anzupassen und in der Geschwindigkeit KI-getriebener Gespräche zu agieren.“

Als globaler Marktführer im Bereich Listening und Monitoring erweitert Meltwater kontinuierlich seine Datenquellen und Analysefunktionen, um auch in einem dynamischen Umfeld mit stetig neuen LLMs eine umfassende Abdeckung sicherzustellen.

