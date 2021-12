Meltwater wird Titel-Partner der Champions Chess Tour

Oslo - 3. Januar 2021: Meltwater, ein weltweit führender Anbieter von Media-Intelligence- und Social-Analytics-Lösungen, wird Titel-Partner der Champions Chess Tour der Play Magnus Group. Mit dieser Vereinbarung wird Meltwater ebenfalls Partner des vierfachen Schachweltmeister Magnus Carlsen.

Meltwater Champions Chess Tour 2021

Das erste große Turnier der Champions Chess Tour zu Weihnachten hat bereits Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt angezogen. Das Turnier wird weltweit nicht nur auf Eurosport ausgestrahlt sondern hat außerdem eine immense Zuschauerzahl auf verschiedenen Online-Streaming-Plattformen wie YouTube und Twitch. Mit der neuen Vereinbarung zwischen Meltwater und Play Magnus wird die Tour den Namen “Meltwater Champions Chess Tour” erhalten.

Fundierte Erkenntnisse auf Grundlage von Analysen: Was Schach und Media Intelligence gemeinsam haben

Meltwater bietet eine breite Palette von Lösungen an, die die Medienberichterstattung und Social-Media-Aktivitäten für Unternehmen und Organisationen analysieren.

Jørn Lyseggen, Executive Chairman und Gründer von Meltwater, sagte: "Wir bei Meltwater glauben daran, Unternehmen mit objektiven Erkenntnissen zu versorgen, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können, ähnlich wie sich die weltbesten Schachspieler auf Turniere vorbereiten. Die Champions Chess Tour ist das perfekte Mittel für uns, um unsere Mission weiter zu verbreiten, mehr Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihren nächsten Zug mit Selbstvertrauen auszuführen. Bei einer Schachpartie haben beide Spieler im Grunde die gleichen Informationen. Es ist die Art und Weise, wie man die Informationen des Gegners liest und analysiert, die das Ergebnis bestimmt."

Schach ist eine Inspiration

"Die sozialen Aspekte der Mission von Play Magnus inspirieren uns bei Meltwater, da sie die positiven Vorteile des Schachspiels für Kinder und Erwachsene sowie seine Zugänglichkeit aufzeigen. Im Gegensatz zu den meisten Sportarten, die eine teure Ausrüstung erfordern, braucht man nur ein Schachbrett und Figuren, um loszulegen - und man kann es überall spielen", fügte Lyseggen hinzu.

"Ich bin begeistert, dass Meltwater eine Partnerschaft mit der Champions Chess Tour eingeht. Die DNA von Meltwater ist durch ihre Arbeit im Bereich Analytik und Strategie eng mit dem Schachspiel verbunden. Ich freue mich darauf, mit Meltwater auf der Tour zu arbeiten und ihr Markenbotschafter zu sein", sagte Magnus Carlsen.

Laut Andreas Thome, CEO der Play Magnus Group, hat sich die Zusammenarbeit mit Meltwater bereits positiv auf die Tour ausgewirkt.

"Wir nutzen die Produkte von Meltwater schon seit langem. Social-Media- und traditionelle Media Intelligence sind für alle Organisatoren von Sportevents entscheidend, um die notwendigen Einblicke zu erhalten. Wir nutzen die Dienste von Meltwater derzeit sowohl für die Auswertung unserer internen Strategie als auch für die Berichterstattung über die Medienwirkung an unsere Partner. Meltwater ist eine ausgezeichnete Marke und ein hervorragender Partner für unsere Mission, die Popularität des Schachs und der Champions Chess Tour zu steigern", sagte Thome.

Großes Finale im Meltwater Headquarter in San Francisco im September

"Die Möglichkeit wieder zu Reisen vorausgesetzt, planen wir, im September das Finale der Meltwater Champions Chess Tour in San Francisco zu organisieren", sagte Jørn Lyseggen.

Über Meltwater:

Meltwater ist ein weltweit führender Anbieter von Social Listening und Media Intelligence Lösungen. Meltwater wurde 2001 in Oslo, Norwegen, gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, mit 50 Büros auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen hat 1.700 Mitarbeiter, 28.000 Firmenkunden und wurde im Dezember 2020 an der Euronext Growth Oslo gelistet.

Weitere Informationen auf www.meltwater.com

Über die 2021 Champions Chess Tour

Die Champions Chess Tour 2021 wird zum ersten Mal in der Geschichte den besten Schachspieler der Welt über eine komplette Wettkampfsaison im Online-Schach ermitteln. Beginnend im November 2020 wird die Champions Chess Tour monatliche Turniere beinhalten, die in einem Finale im September 2021 gipfeln. Die besten Schachspieler der Welt werden in insgesamt zehn Turnieren im Schnellschach gegeneinander antreten. Alle Partien werden online auf www.chess24.com ausgetragen, wobei die Spieler um einen Gesamtpreispool von 1,5 Millionen US-Dollar kämpfen.