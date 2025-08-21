20. August 2025, San Francisco – Meltwater, einer der weltweit führenderen Anbieter für Media, Social und Consumer Intelligence, kündigt heute eine neue Partnerschaft mit Dow Jones an. Damit erhalten PR-, Kommunikations- und Marketingverantwortliche Zugang zu exklusiven Inhalten renommierter Publikationen wie The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, The Globe and Mail und weiteren internationalen Medien.

Dank der Integration mit der Meltwater-Plattform können NutzerInnen auf hochwertige, abonnentenexklusive Inhalte zugreifen und bleiben so über relevante Entwicklungen rund um ihr Unternehmen, ihre Branche und den Wettbewerb stets auf dem Laufenden.

Dow Jones zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Nachrichten und Wirtschaftsinformationen. Die Inhalte werden über verschiedene Kanäle wie Print, Digital, Mobile und Live Events verbreitet. Durch die neue Partnerschaft lassen sich die Dow-Jones-Inhalte nahtlos in Meltwaters Technologieumgebung integrieren – für gezieltes Monitoring, schnelle Analyse und fundierte Entscheidungen.

„Unsere Partnerschaft mit Meltwater ermöglicht es, Kommunikationsverantwortlichen weltweit Zugang zu den besten Nachrichten und Analysen zu bieten“, sagt William Ashworth, General Manager Corporate Partnerships bei Dow Jones. „Die Kombination unserer Stärken unterstützt gezielt die Informationsbedürfnisse der Meltwater-Community.“

„Mit der Integration von Dow Jones erweitern wir unser Angebot an hochwertigen Inhalten deutlich und kommen unserem Ziel näher, mehr relevante Daten zugänglich zu machen als jeder andere Anbieter“, so John Box, CEO von Meltwater. „Unsere Kundinnen und Kunden erhalten damit einen ganzheitlichen Blick auf Medienberichterstattung – von Nachrichten über Social Media bis hin zu Broadcast-Inhalten.“

Die Inhalte von Dow Jones ergänzen den bestehenden Premium-Datenpool von Meltwater, zu dem bereits Medienpartner wie Bloomberg Media, The Washington Post und Torstar gehören.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie auf die Premium-Inhalte von Dow Jones zugreifen können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Costello

pr@meltwater.com

Über Meltwater

Meltwater unterstützt Unternehmen mit Lösungen in den Bereichen Media, Social und Consumer Intelligence. Durch die Analyse von rund einer Milliarde Inhalten pro Tag und deren Umwandlung in entscheidungsrelevante Insights verschafft Meltwater seinen Kundinnen und Kunden einen echten Wettbewerbsvorteil.

Mit über 27.000 Kundinnen und Kunden weltweit, 50 Standorten auf sechs Kontinenten und 2.200 Mitarbeitenden ist Meltwater der strategische Partner für globale Marken, die etwas bewegen wollen.

Erfahren Sie mehr unter meltwater.com/de.

Über Dow Jones

Dow Jones ist ein globaler Anbieter von Nachrichten und Wirtschaftsinformationen und liefert Inhalte an VerbraucherInnen und Organisationen weltweit, über Formate wie Print, Digital, Mobile und Live-Events. Seit mehr als 130 Jahren steht Dow Jones für hochwertige Inhalte und betreibt heute eine der größten Redaktionen weltweit. Zum Portfolio gehören führende Publikationen und Produkte wie das Flaggschiff The Wall Street Journal, die auflagenstärkste Tageszeitung in den USA –, Barron’s, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Investor’s Business Daily, Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, OPIS und Chemical Market Analytics. Dow Jones ist eine Division von News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).