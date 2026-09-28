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メディアリレーションズ プロダクトツアー

メディアリストの作成、新たなジャーナリストの発掘、プレスリリースの配信、PRピッチやプレスリリースの作成など、メディアリレーションズの機能をプロダクトツアーでご案内します。

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NTT docomo 佐山さま
以前は、自分たちの取り組みの結果を俯瞰して見る機会がありませんでした。Meltwaterのおかげで視野が広がり、市場や競合と比較しながら、自分たちの位置づけを数値やデータで正確に把握できるようになったのです。ようやく、今後の具体的な目標を実行していくための土俵が整ったという感覚があります。
佐山暁子NTTドコモコンシューマサービスカンパニー マーケティング戦略部 コミュニケーション戦略 広報戦略担当
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メディアリレーションズに関するよくある質問

Meltwaterのメディアリレーションズには、主に次の機能があります。 ①メディアリスト：ジャーナリストの連絡先を作成・管理し、既存リストをCSVで取り込み ②ジャーナリスト検索：世界80万人以上のジャーナリスト・メディア関係者データベースから候補を発掘 ③メディアアプローチ：プレスリリースを配信し、反応・エンゲージメントを追跡. ④PRアシスタント：メディア向け提案文やプレスリリースの作成・改善を行うAIアシスタント

Meltwaterでは、複数の方法で適切なジャーナリストを検索できます。検索タブにトピックを入力すると、その分野を担当するジャーナリストをキーワードで検索できます。さらに、担当分野・トピック、所在地（郵便番号単位まで）、役割（編集者・記者など）、媒体のリーチ、特定の媒体名・情報源、対象地域で絞り込めます。

はい。主要ニュースワイヤー配信パートナーであるGlobeNewswireを通じた配信に対応しています。契約プランに応じて、全国向けの配信や特定の州を対象とした地域配信を利用できます。

Meltwaterでは、複数の方法で適切なジャーナリストを検索できます。検索タブにトピックを入力すると、その分野を担当するジャーナリストをキーワードで検索できます。さらに、担当分野・トピック、所在地（郵便番号単位まで）、役割（編集者・記者など）、媒体のリーチ、特定の媒体名・情報源、対象地域で絞り込めます。

Meltwaterからメディアアプローチを送信するには、自社メールを接続して承認済み送信者を設定します。複数のメールアドレスを登録できます。到達率を高めるにはドメイン認証も推奨され、MeltwaterからIT部門へ共有するための必要情報が提供されます。ドメイン認証がない場合、メールが迷惑メールに振り分けられる可能性が高くなります。

メディアリレーションズ内のアウトリーチセクションから対象のメディアリストを選び、プラットフォーム上でプレスリリースを作成します。選択したジャーナリストへメールで配信できるほか、ニュースワイヤーやSNSチャネルを通じた配信にも対応します。

PRアシスタントは、プレスリリースやメディア向け提案文の作成・改善を行うAIライティング機能です。主要メッセージや既存原稿を貼り付け、言語、トーン（フォーマル、フレンドリー、熱意のある表現など）、形式（メディア向け提案文／プレスリリース）、長さを指定すると、条件に合わせた原稿を生成します。ChatGPT、Claude、CopilotのようなAIをPR業務フロー内で使うイメージです。

はい。アウトリーチでは、配信したプレスリリースごとにエンゲージメントを分析できます。キャンペーン単位で送信数、開封率、クリック・トゥ・オープン率を確認でき、さらにジャーナリストごとに開封・クリック・未反応まで掘り下げられます。反応の高い相手を把握し、インタビュー設定など次のフォローアップにつなげられます。

はい。ジャーナリスト検索、メディアリスト作成、メール配信、開封・クリック状況の把握、フォローアップまでを一つのプラットフォームで管理できます。ジャーナリスト発掘、アプローチ、関係管理のために複数ツールを行き来する必要を減らし、PR向けCRMとして一連の業務をまとめられます。