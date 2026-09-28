メディアリレーションズ プロダクトツアー
メディアリストの作成、新たなジャーナリストの発掘、プレスリリースの配信、PRピッチやプレスリリースの作成など、メディアリレーションズの機能をプロダクトツアーでご案内します。担当営業に相談する
AIを活用したメディアリレーションズ
現代のPR・広報に必要なメディアリレーションズをエンドツーエンドで支援
貴社に合わせたデモをご希望ですか？
G2でPR・広報・マーケティング部門から高い評価
デモのお申し込みはこちら
Eメールアドレスをご入力ください
メディアリレーションズに関するよくある質問
Meltwaterのメディアリレーションズには、主に次の機能があります。 ①メディアリスト：ジャーナリストの連絡先を作成・管理し、既存リストをCSVで取り込み ②ジャーナリスト検索：世界80万人以上のジャーナリスト・メディア関係者データベースから候補を発掘 ③メディアアプローチ：プレスリリースを配信し、反応・エンゲージメントを追跡. ④PRアシスタント：メディア向け提案文やプレスリリースの作成・改善を行うAIアシスタント
Meltwaterでは、複数の方法で適切なジャーナリストを検索できます。検索タブにトピックを入力すると、その分野を担当するジャーナリストをキーワードで検索できます。さらに、担当分野・トピック、所在地（郵便番号単位まで）、役割（編集者・記者など）、媒体のリーチ、特定の媒体名・情報源、対象地域で絞り込めます。
はい。主要ニュースワイヤー配信パートナーであるGlobeNewswireを通じた配信に対応しています。契約プランに応じて、全国向けの配信や特定の州を対象とした地域配信を利用できます。
Meltwaterでは、複数の方法で適切なジャーナリストを検索できます。検索タブにトピックを入力すると、その分野を担当するジャーナリストをキーワードで検索できます。さらに、担当分野・トピック、所在地（郵便番号単位まで）、役割（編集者・記者など）、媒体のリーチ、特定の媒体名・情報源、対象地域で絞り込めます。
Meltwaterからメディアアプローチを送信するには、自社メールを接続して承認済み送信者を設定します。複数のメールアドレスを登録できます。到達率を高めるにはドメイン認証も推奨され、MeltwaterからIT部門へ共有するための必要情報が提供されます。ドメイン認証がない場合、メールが迷惑メールに振り分けられる可能性が高くなります。
メディアリレーションズ内のアウトリーチセクションから対象のメディアリストを選び、プラットフォーム上でプレスリリースを作成します。選択したジャーナリストへメールで配信できるほか、ニュースワイヤーやSNSチャネルを通じた配信にも対応します。
PRアシスタントは、プレスリリースやメディア向け提案文の作成・改善を行うAIライティング機能です。主要メッセージや既存原稿を貼り付け、言語、トーン（フォーマル、フレンドリー、熱意のある表現など）、形式（メディア向け提案文／プレスリリース）、長さを指定すると、条件に合わせた原稿を生成します。ChatGPT、Claude、CopilotのようなAIをPR業務フロー内で使うイメージです。
はい。アウトリーチでは、配信したプレスリリースごとにエンゲージメントを分析できます。キャンペーン単位で送信数、開封率、クリック・トゥ・オープン率を確認でき、さらにジャーナリストごとに開封・クリック・未反応まで掘り下げられます。反応の高い相手を把握し、インタビュー設定など次のフォローアップにつなげられます。
はい。ジャーナリスト検索、メディアリスト作成、メール配信、開封・クリック状況の把握、フォローアップまでを一つのプラットフォームで管理できます。ジャーナリスト発掘、アプローチ、関係管理のために複数ツールを行き来する必要を減らし、PR向けCRMとして一連の業務をまとめられます。