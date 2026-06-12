「顧客の声をもとに施策を実行しているのに、思ったほど響かない」といったことはないでしょうか。いくらアンケートや問い合わせで要望を集めても、実際に行動を決めている原因は、本人すら気づいていないことも多いです。この"無意識の動機"を読み解くのが、顧客インサイトです。

本記事では、顧客インサイトの意味やニーズとの違い、購買データ・VOC・SNSを横断した探り方、施策への落とし込み方までを解説します。

顧客インサイトとは

顧客インサイトとは、購買行動において顧客自身も言語化できていない本音や心理のことです。顧客インサイトを分析することで、顧客が真に求める商品・サービスを提供できるようになります。

例えば、毎朝同じカフェでコーヒーを買う人に理由を聞いたとします。「近いから」「味が好きだから」という答えがすぐに出てきますが、話を進めると店員にもポジティブな意見を持っていることが分かり、「顔なじみの店員がいて安心するから」というのが裏の理由として考えられます。ここからさらに踏み込んでいくのが、顧客インサイトの特徴です。分析を重ねると、コーヒーが飲みたいというよりも「ルーティーンをこなすことで、仕事前の気持ちを整えたいから」といったインサイトが発見できます。

顧客の要望をそのまま受け取るのではなく、言葉の奥にある動機を拾い上げることで、サービスの根本的な改善や新しい商品のアイディアなどにつなげることができます。

ニーズとの違い

ニーズは「こうしたい」「これが欲しい」という要望を指します。本人がはっきりと言葉にできる顕在ニーズと、他者からの質問や観察によって表れる潜在ニーズがあります。カフェを選ぶ理由として本人が話す「近いから」は顕在ニーズですが、深掘りすると「顔なじみの店員がいて安心するから」という潜在ニーズが見えてきます。

顧客インサイトは、さらに奥にある心理や価値観です。潜在ニーズの分析により「ルーティーンをこなすことで、仕事前の気持ちを整えたいから」といった動機が見えてきます。

ニーズも顧客インサイトも顧客が求めているものを指しますが、顕在ニーズは意識的なもので、潜在ニーズと顧客インサイトは無意識なものです。顧客インサイトは、潜在ニーズよりも深い顧客心理まで分析していくことが特徴です。

顕在ニーズ 潜在ニーズ 顧客インサイト 定義 顧客が意識的に求めるもの 顧客が無意識に求めるもの 顧客が無意識に求めるもの（潜在ニーズよりも奥深くにある心理） 把握方法 インタビュー、アンケート、レビュー、問い合わせなど インタビュー、アンケート、行動データ、SNS投稿など 行動観察、アンケート、グループインタビュー、行動データ、SNS投稿など 活用目的 クレーム対応、炎上防止など 商品改善、コミュニケーション設計など 商品改善、商品開発、コミュニケーション設計、CX改善など

消費者インサイトとの違い

消費者インサイトと顧客インサイトは同義語として使われることもありますが、インサイトの対象範囲や活用場面が異なります。消費者インサイトは自社の顧客以外も含めた消費者全般が対象で、市場全体のトレンドを探るのに用いられます。

一方、顧客インサイトは、自社と接点を持つ既存顧客や会員などが対象です。購買履歴・VOC（顧客の声）・問い合わせといった顧客接点のデータから本音を探ります。

消費者インサイト 顧客インサイト インサイトの対象 市場全体の消費者 既存顧客・会員・ユーザーなど自社と接点のある消費者 主なデータ 市場調査データ、SNS投稿・ニュースなどのインターネット上の声、消費者アンケート、グループインタビューなど 問い合わせ・SNS投稿などのVOC、購買・利用データ、アンケート、グループインタビューなど 活用目的 ブランド戦略、広告企画、認知拡大など 商品改善、商品開発、CX向上、継続率向上など

顧客インサイトが重要な理由

数字だけでは見えない行動理由が明らかになると、施策の方向性がぶれにくくなります。企業が顧客インサイトを重視すべき理由を3つの観点から整理します。

表面的な要望だけでは施策がズレるため

顧客が口にする言葉は、本音の一部にすぎません。「使い方が分からない」という問い合わせの背後には、「説明が長くて読む気になれない」というストレスが潜んでいることもあります。レビューの「もう少し安ければ」も、価格そのものではなく「支払いに見合う体験が得られていない」という不満の表れかもしれません。

言葉の表面だけで判断すると、改善すべきポイントを取り違えます。問い合わせ・レビュー・SNS投稿の背景まで分析することが、施策のズレを防ぐことにつながるでしょう。

既存顧客理解がLTV・継続率・CX改善につながる

新規顧客獲得はコストが膨らみやすいため、既存顧客の維持は多くの企業にとって重要なテーマです。顧客インサイトを掘り下げると、既存顧客への理解が進みます。

例えば、離脱理由が本人の言う「機能が不便だから」ではなく、実は「更新の手続きが面倒だから」であったと分かることがあります。顧客インサイトをもとに商品・サービスの改善をすれば顧客との関係が安定し、LTV（顧客生涯価値）向上につながっていきます。

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商品改善・コミュニケーション改善の精度が上がる

顧客インサイトを捉えることで、商品や顧客とのコミュニケーションの改善に活かすことができます。顧客の本音から新たな切り口で商品のアイディアが得られ、顧客層が広がる可能性があります。広告の訴求ポイントも変わり、ブランドイメージが一新されるでしょう。

FAQやサポートでは「説明が長くて読む気になれない」という顧客インサイトから、簡潔な説明に変えてコミュニケーションの円滑化が図れます。オンボーディング（新規顧客の初期段階）での離脱防止にもなります。







顧客インサイトを見つけるために必要なデータ

顧客インサイトは、数値やテキストデータから掘り起こすことができ、両者を組み合わせることで分析精度が上がります。分析の土台となる主要なデータを整理します。

購買・利用行動データ

購買履歴や閲覧履歴、利用頻度、継続率といった行動データからは、顧客がどのようにサービスを使っているかが把握できます。顧客を行動でグループ分けしてインサイトを分析する際にも、役立てられます。数値だけでは「なぜその行動をとったのか」まで分からないため、社会情勢やSNS上の声など定性データと組み合わせることが、顧客インサイトへの近道です。





問い合わせ・アンケート自由記述

問い合わせ内容や自由記述式のアンケートなどのVOC（Voice of Customer：顧客の声）からは、顕在ニーズが把握できます。顧客が言語化した不満・要望・つまずきポイントから「なぜそう感じたか」を分析し、顧客インサイトを探ります。

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SNS・口コミ・レビュー

SNSや口コミ、レビューなどのVOCは、企業へ届けることを前提としていないため、本音や感情が出やすい傾向があります。アンケートでは言いづらい不満がストレートに表現されたり、質問枠に縛られない新たな発想が沸いたりすることも多く、顧客インサイトを探る際の貴重な手がかりになります。ユーザーどうしの投稿のやり取りを通じて、言動が生まれる過程にも触れられる点が、SNSなどの情報源の強みです。

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顧客インサイトを発掘し、活用する5STEP

顧客インサイトを見つけるだけでは終わりません。発掘した内容を施策へ落とし込み、改善サイクルに組み込んで初めて意味を持ちます。実務での活用の流れを、5つのステップで整理します。

1. 課題を探り活用目的を決める

分析を始める前に決めておくべきことがあります。「何のために顧客インサイトを見つけ出すのか」というゴールです。現状の課題を洗い出すことで、目的が立てやすくなります。「継続率が低い」という課題であれば、「継続率が低い層の離脱理由を特定する」という目的が立てられます。

最終地点が曖昧なまま動き出すと、データが揃っても次のアクションが見えず、施策が止まってしまいます。解約防止・商品改善・問い合わせ削減・コミュニケーション改善など、目的を絞り込むことで、集めるべきデータや分析の切り口が自然と決まってきます。







2. 収集する顧客データとチャネルを決める

目的が固まったら、どのデータをどこから集めるかを選びます。「継続率が低い層の離脱理由を特定する」という目的であれば、継続率が低い層を特定し、利用初期段階であるオンボーディング時の行動データをWebサイトの訪問ページや問い合わせなどから集めます。商品開発を目指す場合は、SNSやコミュニティ投稿のように自発的に意見が書かれるチャネルが特に役立ちます。





3. 定量データと定性データを統合して分析する

継続率や購入頻度といった定量データは、顧客の全体の状況を把握できますが、なぜそうなのかまでは語ってくれません。レビューや問い合わせ内容などの定性データも併せて使うことで、「3カ月以内の離脱率が高い層は、初期設定の複雑さに不満を抱いている」といった形で理由も推測できます。

定量データで異変を捉えて定性データで理由を深掘りしたり、定性データから推測を立てて定量データと照らし合わせたりするなど、双方のデータを活用することが分析精度を高めます。

4. 仮説を立てて深掘りし、示唆に変える

分析して「3カ月以内の離脱率が高い層は、初期設定の複雑さに不満を抱いている」という結果が得られたら、さらなる原因の掘り下げです。説明書やWebサイトのUIなど顧客がつまずいているポイントを探り、「初期設定の複雑さというよりも、サービス利用前のイメージとの違いに問題がある」といった顧客インサイトの仮説を立てます。

該当顧客層への追加ヒアリングや特定接点のデータ再確認で仮説を証明し、「商品説明ページと広告の訴求ポイントを変えたほうがよい」という示唆を得ます。

5. 施策実行と検証までつなげる

顧客インサイトで得た示唆を、商品やFAQ、広告などの施策に反映させます。施策を打ったら終わりではなく、SNSの反応・問い合わせ件数・継続率の変化を追い、インサイトが妥当だったかを検証します。結果を踏まえて仮説を更新し、次の改善へとつなげていくサイクルが、顧客価値を継続的に高める土台になります。





顧客インサイト分析で役立つフレームワーク

顧客インサイトを感覚だけで捉えると、解釈が人によってずれていきます。チームで共通認識を持ち、思考を整理するために使えるフレームワークを3つ紹介します。

ペルソナ

ペルソナとは、詳細なターゲット像のことです。年齢・職業といった属性だけでなく、行動の背景にある価値観や悩み、日常の習慣まで設定することで、より顧客の視点に立つことができます。また、チーム全体で顧客像の共通認識を持つことで、施策検討の場での議論にも一貫性が生まれます。

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カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップとは、顧客がサービスを認知してから検討、購入、継続利用に至るまでの体験を、時系列で整理したものです。各段階の接点で何を感じ、どのような行動をするかを可視化できます。離脱が起きやすい接点や、感情の落差が大きいポイントに注目すると、つまずきの原因がつかみやすくなります。

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共感マップ

共感マップは、顧客がどんな状況に置かれ、どんな気持ちで動いているかを多角的に整理したものです。「考えていること」「見えていること」「聞いていること」「言っていることと実際に行動していること」「感じている負担」「得られるもの」の6項目が互いにどう影響しているかを見ることで、顧客の感情が発生する原因を捉えることができます。インタビュー内容を精査する方法として使われます。





顧客インサイト分析のポイント

数字や要望を並べるだけでは、顧客インサイトは捉えられません。数字や要望の裏側にある感情や原因まで踏み込む視点が、実務では特に重要です。

顧客インサイトを“ニーズの言い換え”にしない

「もっと簡単に使いたい」「料金を下げてほしい」という言葉をそのまま顧客インサイトとして扱わないよう気をつける必要があります。言語化された要望は顕在ニーズであって、顧客インサイトではないからです。

「操作が難しい」という発言でも、背景には「忙しくて学習に時間が割けない」「初期設定でつまずいた経験がある」といった状況が潜んでいる可能性があります。なぜその発言に至ったのかを探ることが、顧客インサイトには必要です。

定量データと定性データを切り離さない

数字だけを追うと、継続率や購入頻度など全体の変化は見えても、その背景までは読み取れません。逆に、レビューやSNS投稿だけに頼ると、一部の声に影響を受けやすくなります。両方を掛け合わせることで、全体像と変化の原因が見え、データ分析の精度が上がります。





部門横断で共有し、施策に落とし込む

分析担当者だけが顧客インサイトを理解していても、施策につながりません。商品開発・マーケティング・サポート・営業など複数の部門が顧客の不安の原因を共有することで、サポートでは説明や導線の改善に、広告では訴求内容の見直しに活かせます。顧客インサイトの共有は顧客体験に一貫性をもたらし、顧客満足度を向上させるでしょう。





顧客インサイトの成功事例

実際のビジネス改善にインサイトを活かした企業の事例を紹介します。

株式会社ラグノオささき｜顧客の声を商品開発・改良に活用

1884年創業の菓子メーカー・ラグノオささきは、消費者の声の把握と認知拡大のために、人気商品「ポロショコラ」専用のSNSアカウントを開設しました。

Meltwaterの分析ツールの導入により、投稿内容から購買のきっかけを分析できるようになりました。食べ方のアレンジや改善要望などもリアルタイムで把握でき、新作や改良時の商品設計に反映されています。また、ポジティブな感想は、社員のモチベーションアップにもつながっています。

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株式会社サンリオ｜UGC分析からファン理解と施策改善へ

サンリオのマーケティング本部キャラクター推進部は、インターネット上の投稿からキャラクターごとの認知度やグッズへの評価を把握するために、Meltwaterの分析ツールを導入しました。

導入後は、キャラクター別の露出量の把握やUGCの分析ができるようになりました。ファンのエンゲージメントからはインサイトも抽出でき、キャラクター開発やプロモーション設計に活用されています。

▶︎あわせて読みたい：導入事例: Meltwater x 株式会社サンリオ





株式会社NTTドコモ｜SNS上の顧客の声を可視化し次の施策へ活用

NTTドコモ コンシューマサービスカンパニーは、SNSやニュース上でのブランドへの反応をリアルタイムで把握するためにMeltwaterの分析ツールを導入しました。以前はPR施策の成果を肌感覚でしか捉えられず、社内共有や幹部報告にも課題があったといいます。

導入後は、施策リリース直後のメディア露出量やSNS上の声を即時に確認できる体制が整いました。成果を示せるようになったことで幹部に報告しやすくなり、社内へのフィードバックに役立っているのもメリットです。競合他社との露出量比較も可能になり、自社の立ち位置を客観的に評価しながら、施策立案に活かしています。

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顧客インサイトでよくある質問

顧客インサイトについてよく寄せられる質問と回答をまとめました。

顧客インサイトはアンケートだけで見つかる？

アンケートだけでも顧客インサイトが見つかる場合がありますが、不十分なことも多いです。回答は質問の形式に影響されやすく、日常で感じている本音や文脈を拾いきれないことが多いからです。

問い合わせログ・SNS投稿・レビュー・購買行動データなどと組み合わせると、アンケートでは見えなかった本音が浮かび上がります。アンケートはあくまで方法の一つとして、複数のデータソースを掛け合わせることが、インサイトへ近づく得策です。





ソーシャルリスニングは顧客インサイト分析に使える？

ソーシャルリスニングは、SNSや口コミサイトのソーシャルメディア上の声を分析することを指し、顧客インサイトに有効な手法の一つです。匿名で自由に意見が書けることが多いため、アンケートでは出てこない率直な感情が拾えます。商品への評価だけでなく、利用シーンや期待外れだった瞬間など、具体的な背景を把握しやすい点が強みです。

ただし、ソーシャルメディアには憶測や誤情報が混ざることもあります。行動データや問い合わせ内容と組み合わせて、情報を精査することが大切です。





まとめ｜顧客インサイトで“顧客の本音”を施策につなげる

顧客インサイトは、顧客自身も言語化できていない行動の背景や感情を捉えることを指します。得られたインサイトは商品改善やCX（顧客体験）向上に反映でき、継続利用やファン化にもつながるのがメリットです。

顧客インサイトを見つけ出すには、購買データ・利用データ・問い合わせ内容・SNS投稿・レビューなど複数のデータから分析することが大切です。数字と声の両面から深掘りすることで、顧客が本当に求めている価値が明らかになるでしょう。

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム。

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