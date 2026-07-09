リアルタイムレポートによる、キャラクター認知度および動向把握の実現

熾烈な競争が繰り広げられている日本のキャラクター業界では、それに伴い不要なノイズを省きつつ、ピンポイントで企業にとって本当に必要な情報だけを取得できるようなハイレベルなソーシャルメディア戦略が求められており、その難題に直面していたサンリオCP部は、インターネットを包括的に調査できるサービスを提供していて、かつオープンに相談ができるパートナーを求めていました。

そこで、CP部はMeltwaterと協力してメディアモニタリング機能を強化することにしました。

まず、サンリオキャラクターのインターネット上における露出度を把握するために、Webニュース記事の露出数やソーシャルメディアでの獲得エンゲージメント数、ソーシャルエコー数など様々な指標を用いてキャラクター別の露出度や投稿動向を測定し、「このキャラクターが今週こんなにバズった」というような情報を各キャラクター担当者をはじめ、社内の関係部署へ配信できるデイリーニュースレターを採用しまし た。

また、サンリオは自社キャラクターのファンだけでなく、広く世間一般の声も大切にしているため、企業としてのサンリオに対する投稿や露出測定もデータ分析の設定に組み込みました。