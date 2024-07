Les agences sont confrontées à une pression croissante pour offrir des résultats plus performants, plus rapidement, ainsi que des solutions plus innovantes à leurs clients. Autrefois, cela impliquait l'embauche de personnel supplémentaire et l'utilisation d'une multitude d'outils coûteux. Cependant, les temps ont changé et il est désormais possible de rationaliser les processus de travail, tout en maintenant des coûts bas et en innovant plus rapidement qu'auparavant. C'est ici que Meltwater entre en jeu.