Impact social

Chez Meltwater, les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Cette philosophie s'étend à nos employés, nos clients, nos investisseurs, nos partenaires, nos fournisseurs et les communautés dans lesquelles nous opérons. En mobilisant notre personnel, nos produits et nos ressources, nous nous engageons à être une force du bien dans les endroits où nous vivons et travaillons. Nous croyons au pouvoir des personnes et de la technologie, à leur impact positif sur l'avenir, et à la création d'une organisation diversifiée, équitable et inclusive pour alimenter l'innovation et la croissance durable.

Notre culture et nos valeurs s'étendent à notre travail au en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, à l'engagement de nos employés, à la philanthropie et à nos partenariats communautaires, et nous nous engageons à nous améliorer continuellement dans tous ces domaines.