L’été pointe à peine le bout de son nez et il est déjà temps de préparer sa stratégie marketing pour la rentrée 2021 !

Alors, comment aborder septembre en toute sérénité et conserver une longueur d’avance sur vos concurrents ?



Découvrez dans le replay de ce webinar, Cyril Azevedo, Client Strategy Manager chez Meltwater. Durant sa présentation, Cyril Azevedo, vous partage ses conseils pour attaquer votre rentrée marketing du bon pied. Il a notamment abordé : une check-list des grandes questions à se poser, des astuces pour mieux préparer et anticiper vos actions marketing, des idées pour relancer votre audience et toucher de nouveaux prospects potentiels, une to-do list estivale du marketeur pour ne rien oublier. Bon visionnage !