Réseaux Sociaux 2024 : Tendances et Stratégies Incontournables

Les réseaux sociaux sont un élément clé de toute stratégie de marketing réussie, mais comment s'assurer que vos stratégies réseaux sociaux sont modernes et efficaces en 2024 ?

Meltwater vous propose le replay du webinar de mars, animé par Sacha Bagatin, Directeur Acquisition Client chez Meltwater et Amélie Ebongué, experte en réseaux sociaux et marketing. Au cours de cette rediffusion, vous découvrirez les tendances cruciales qui façonnent à la fois les paysages des réseaux sociaux et du marketing, fournissant un aperçu complet pour vous tenir au courant de l'évolution rapide du paysage numérique.

Principaux sujets :

Les réseaux sociaux les plus populaires : En se basant sur les données de notre rapport "État des Réseaux Sociaux 2024", nous mettrons en évidence les plateformes sociales les plus utilisées et les tendances émergentes. Comment l'Écoute Sociale vous rapproche de vos clients : Stratégies pour utiliser l'écoute sociale afin d'améliorer l'engagement client et de transformer les défis en opportunités sur les plateformes sociales. Les 5 plateformes sociales majeures qui domineront les usages en 2024 :

- Snapchat : l’avant-gardiste se mue vers l’IALinkedIn : l’impulsion grandissante de la creator-economy

- TikTok : l’ascension plurielle de la monétisation

- Instagram : la domination massive par l’engagement des Reels

- YouTube : l’enthousiasme grandissant des Shorts

Suivez la rediffusion afin de sécuriser et renforcer votre stratégie marketing dans le paysage en constante évolution du marketing numérique et des médias sociaux.