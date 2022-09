Instagram : un formidable outil pour le marketing et la création de stratégie



Instagram peut être un outil très efficace pour le marketing B2B et B2C. Cette plateforme offre de plus en plus de fonctionnalités très prometteuses pour les entreprises. Les multiples options de publication et de publicité permettent aux marques de révéler les nombreuses facettes de leur personnalité et d’interagir plus étroitement avec leurs clients.

Grâce aux vidéos, stories, Reels et publications, votre couverture augmente de façon exponentielle, ce qui vous permet de renforcer la notoriété de votre marque et de fidéliser vos clients.

Lors de ce Live, nous avons abordé plusieurs questions :

Quels sont les KPIs les plus importants aujourd’hui ?

Comment transformer votre compte en un véritable canal d’acquisition ?

? Quel avenir pour le marketing d’influence ?

Règne de la vidéo, comment s’adapter ?

D’un tout beau tout lisse à un besoin de plus d’authenticité, comment les marques peuvent-elles évoluer ?

Copier TikTok, pari dangereux ou pari gagnant ?

Décryptage dans ce replay des clés pour vous aider à tirer profit d'Instagram suivi de témoignages de Nuxe, Picard et Meta.

Bon visionnage !