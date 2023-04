Replay de notre conférence | Digital : 10 idées reçues à bannir absolument en 2023



À l’ère du digital, les possibilités et nouveautés se développent sans cesse et de plus en plus vite. Avec tant d'informations, il devient difficile de rester dans le vrai et de ne pas se laisser séduire par des idées reçues pour guider ses directives stratégiques. Lors du salon E-Marketing Paris de mars 2023, notre Directrice Marketing France, Marie Seignol de Swarte, était accompagnée de Claire Brossard, Head Of Communications chez Lyf et Aline Geffroy, Global Social Media Director à Saint-Gobain pour déconstruire 10 idées reçues du digital à bannir absolument en 2023.

Découvrez 10 mythes auxquels il faut absolument faire attention et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs marketing et de communication.



Décryptage dans ce replay des clés pour vous aider à éviter les erreurs coûteuses et piloter votre stratégie digitale sur des bases solides en 2023.

Bon visionnage !