Lorsqu’une crise éclate, vous pouvez avoir l’impression que votre monde bascule dans le chaos. Pourtant, le rôle de l’équipe RP est de garder la tête froide et de guider la marque en toute sécurité à travers les défis à venir.

Communication de crise : gardez la main sur les médias est votre guide pour faire face à une crise réputationnelle. Riche en bonnes pratiques et en conseils concrets pour protéger votre marque lorsque tout semble aller de travers, ce guide explique comment :

Se préparer à une crise avant qu’elle ne survienne

Réagir rapidement et efficacement sans céder à la panique

Utiliser des outils d’IA pour gagner un temps précieux

Rétablir la confiance et protéger votre réputation après la crise

Que vous travailliez en interne ou en agence, en B2B ou en B2C, tout professionnel de la communication peut un jour se retrouver confronté à une crise. Cet eBook vous aidera à rester calme, à garder le contrôle et à protéger votre marque lorsque cela compte le plus.