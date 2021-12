LE DÉFI

Comment connaître l'impact de ses campagnes ?

Au delà de la qualité de leurs produits, Michel et Augustin sont également reconnus pour leur stratégie marketing unique. Très proche de leurs consommateurs, la marque mélange événements online et offline pour aller à la rencontre de leur communauté. En faisant de l'espace public leur terrain de communication phare, ils ont su briser les codes d'un marché saturé par la publicité.

Cependant, il est difficile d'estimer l'impact sur la marque de ces événements localisés et offline. Margaux Dauce, plume de la tribu Michel et Augustin et responsable des RP, mesurait à la main les retombées de leurs différentes campagnes.

Mais cela la mettait face à deux principaux problèmes : le faire sans outil était très long, et ne garantissait pas un aperçu complet des retombées de la marque.

Or, vouloir démontrer l'efficacité de ses campagnes à sa direction sans avoir la totalité des retombées médiatiques pour le prouver, revient à leur donner un cookie sans pépites. On comprend l'idée, mais il manque de quoi convaincre !

"Avant, nous n'utilisions pas d'outils et travaillions à la main, entre Google Alerts, l'Argus et les e-mails que nous envoyaient certains de nos consommateurs, lorsqu'ils voyaient un article sur nous. Mais cela me prenait énormément de temps, et le temps c'est une denrée rare ! Google Alerts ne nous faisait pas remonter toutes nos retombées et nous passions malheureusement à côté de certains articles importants. Il nous fallait une solution pour automatiser tout cela."