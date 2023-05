Suivi, mesures et rapports puissants en matière de relations publiques

Pour Daimler Commercial Vehicles MENA, la construction de la marque est essentielle à sa mission qui consiste à soutenir les personnes qui font bouger le monde. En 2021, l'entreprise a fait appel à une agence pour intensifier ses activités de marketing au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Elle s'est tournée vers Meltwater pour suivre et communiquer le retour sur investissement de ses activités de relations publiques.

Daimler Commercial Vehicles MENA utilise Explore, la solution médiatique et de social intelligence de Meltwater, pour surveiller la présence de ses marques et comparer leurs performances à celles de ses concurrents. Les outils de reporting et les visualisations de données de la plateforme, faciles à utiliser, permettent à l'équipe marketing de partager facilement les mises à jour et les réussites avec les parties prenantes.

"Meltwater Explore nous a aidés à suivre et à mesurer l'efficacité de nos activités de relations publiques tout en générant des rapports sur le retour sur investissement pour la direction, ce qui nous aurait coûté 60 000 AED (16 300 USD) par an", déclare Mandy Chan, responsable marketing pour Daimler Commercial Vehicles MENA. "C'est l'un des principaux avantages pour moi en tant que responsable marketing. Sans la plateforme, il n'aurait pas été possible de générer de tels rapports en interne."

Avec des données exploitables à portée de clic, les équipes de marketing et de gestion de Daimler Commercial Vehicles MENA peuvent travailler ensemble pour prendre plus rapidement des décisions commerciales éclairées.

Gain de temps dans le partage des connaissances au sein des équipes internationales

Daimler Commercial Vehicles MENA a commencé son partenariat avec Meltwater en faisant appel à l'équipe de relation client pour développer des requêtes Explore qui suivent les mentions dans les médias sociaux et traditionnels de ses marques, de ses produits prioritaires, de ses concurrents et des innovations de l'industrie. Ils ont ensuite eu besoin d'un moyen efficace de partager les informations tirées de ces requêtes avec les parties prenantes sur le terrain.

Daimler Commercial Vehicles MENA utilise la fonction Newsletters de Meltwater pour partager des informations avec plus de 50 membres de l'équipe de vente interne et 33 concessionnaires dans 19 pays qui peuvent mettre ces données à profit. Avec les newsletters, Chan et son équipe disposent d'un processus automatisé pour conserver, personnaliser et envoyer des mises à jour à leur réseau chaque semaine sans perdre un temps précieux. Cette capacité garantit que leurs équipes de vente et leurs distributeurs externes restent informés des activités de relations publiques et des tendances du marché et de la veille concurrentielle.

Les Newsletters de Meltwater sont particulièrement utiles avant les lancements de nouveaux produits et les campagnes. Grâce aux newsletters, Daimler Commercial Vehicles MENA a pu partager avec ses concessionnaires des mises à jour quotidiennes sur les véhicules électriques dans le cadre de l'initiative visant à promouvoir la préparation aux véhicules électriques.

"Sans Meltwater, le partage des connaissances n'aurait pas été possible en raison d'une capacité et d'un temps limités", explique Mme Chan, qui ajoute que l'outil permet à son équipe de disposer d'une main-d'œuvre supplémentaire. "La recherche quotidienne d'informations et la possibilité de partager la lettre d'information avec nos marchés représenteraient autrement un travail à temps plein."

Au fur et à mesure que la marque partage des informations et des renseignements cruciaux, les destinataires de la newsletter se joignent au processus de partage des connaissances via un simple clic. Les analyses intégrées à l'outil Newsletters aident Mme Chan et son équipe à comprendre quel contenu est le plus utile à leur lectorat et mérite d'être approfondi.

Un service à la clientèle et une formation à la pointe de l'industrie

Lorsque de nouveaux défis et de nouvelles opportunités se présentent, Daimler Commercial Vehicles MENA trouve des alliés dans l'équipe Meltwater. Son ancien fournisseur de services effectuait des mises à jour minimales, mais Meltwater est proactif quant à l'évolution des besoins de Daimler Commercial Vehicles MENA.

"L'équipe a créé le compte pour nous et a effectué un suivi et des mises à jour régulières pour s'assurer que nous sommes satisfaits du contenu que nous recevons", explique M. Chan. "Ils s'intéressent à nos marques et à nos produits et nous proposent des idées et des suggestions. Il n'est pas seulement question de l'outil de surveillance."

Elle et son équipe accèdent également à la banque de connaissances en ligne de Meltwater - qui comprend désormais la plateforme de partage de connaissances avec les clients mCommunity - pour obtenir des réponses rapides sur les tenants et les aboutissants de la suite logicielle. "Le site web de Meltwater est une référence avec une banque de connaissances de ressources, de blogs et de webinaires", déclare Chan. "Je n'ai jamais rencontré d'autres entreprises qui soient au même niveau."