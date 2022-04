Solution

Des insights de qualité collectés dans le monde entier

À mesure que la quantité d'informations en ligne augmente, la tâche de séparer le bruit du contenu pertinent devient de plus en plus difficile. Les dirigeants de BIC voulaient un aperçu facile à appréhender de l'actualité et des thèmes ayant un impact sur leur organisation. Ils ont donc fait appel à l'équipe d'analystes expérimentés de Meltwater pour mettre en place une newsletter quotidienne.

Cette newsletter, spécialement conçue, présente les 25 articles les plus importants concernant BIC ou ses concurrents. Les nouvelles sont sélectionnées par l'équipe d'analystes de Meltwater et revues par l'équipe de communication de BIC avant d'être partagées avec les dirigeants de toute l'organisation.

La plateforme alimentée par l'IA de Meltwater scanne et analyse environ un milliard de pièces de contenu par jour, et l'équipe d'analystes expérimentés enrichit les résultats quantitatifs avec une analyse qualitative afin que les dirigeants d'une organisation puissent avoir une compréhension du qui, quoi, pourquoi, quand et où.

"Je dirais que le côté humain est probablement ce que je préfère. Le fait de savoir que des personnes lisent notre couverture de l'actualité et utilisent leur jugement pour déterminer ce qui sera publié dans la newsletter quotidienne, mais aussi ce qui est le plus pertinent, signifie que je suis en mesure d'obtenir non seulement les chiffres, mais aussi une ventilation de ce qui les motive réellement. Le soutien et la flexibilité que j'ai pu constater de la part de l'équipe de Meltwater, ainsi que leur capacité à personnaliser le produit et à répondre réellement à nos besoins, ont été formidables", affirme Miller.

En plus du reporting ad hoc, Meltwater fournit des tableaux de bord mensuels et trimestriels à BIC, qui fournissent des indicateurs sur le nombre d'impressions, le volume de mentions, la qualité de la couverture, le ton ou le sentiment de chaque mention, et la répartition par zone géographique.

Le suivi et l'analyse fragmentés font du reporting un processus douloureux. Meltwater a aidé BIC à définir les workflows, la fréquence et les KPI relatifs à son reporting au niveau mondial. En utilisant une solution globale et centralisée de media intelligence pour la gestion de la réputation de sa marque et le reporting, BIC a enfin pu obtenir une image complète de son marketing global et du ROI de ses communications, ce qu'il avait du mal à faire au préalable.