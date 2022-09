La solution

Les Additifs de Rheologie et de Spécialité d’Arkema ont choisi les outils Meltwater pour mettre en place différentes thématiques de veille : sur leur marque, leurs concurrents et sur les différents sujets liés au secteur de l'acrylique, des peintures et de l'appropriation de nom de marque. Ils sont ainsi capables de veiller la presse en ligne, pour connaître les actualités de leur secteur et pour analyser l'avis des médias sur leur marque.

À partir de cette veille, Arkema Additifs de Rheologie et de Spécialité sélectionne les articles les plus pertinents pour les intégrer à un rapport semestriel. Ce rapport est envoyé au département de la propriété intellectuelle, qui peut agir plus rapidement sur les droits à la propriété intellectuelle.

L'utilisation de Meltwater a permis à Arkema Additifs de Rheologie et de Spécialité un gain de temps important, d'obtenir une meilleure connaissance de la concurrence et d'être plus réactif, en pouvant transmettre des informations aux collègues étrangers avant même qu'ils ne l'apprennent dans la presse.