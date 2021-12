Lancé en 2010 et réunissant aujourd’hui plus de 250 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, Pinterest est une plateforme où les utilisateurs se connectent en fonction de leur intérêt pour des produits et des sujets particuliers.

Ce réseau est rapidement devenu une des sources d’inspiration phares pour ces utilisateurs, dont 90% affirment que Pinterest les a déjà aidé à prendre une décision d’achat, ce qui en fait aussi un réseau incontournable pour les marques. A la fois source de trafic, vitrine commerciale et puissant moteur de recherche, Pinterest est bien plus qu’un réseau social : c’est un outil business imbattable.

Et comme sur Instagram, YouTube et autres médias sociaux, certains utilisateurs de Pinterest ont réussi à se démarquer et à créer des communautés allant parfois jusqu’à plusieurs millions de personnes.

Comment les marques peuvent-elles collaborer avec ces influenceurs sur Pinterest ?

Pour y répondre, nous sommes donc allés à la rencontre d’Adrien Boyer, Regional Manager France et Europe du Sud chez Pinterest, à qui nous avons posé quelques questions :

Quels sont les types d’influenceurs présents sur Pinterest ?

Pinterest est un moteur de recherche visuelle qui permet à ses utilisateurs de découvrir de nouvelles idées et de planifier leurs projets. Notre mission est d’apporter à chacun de l’inspiration pour créer la vie qui lui plaît, qu’il s’agisse d’idées pour aménager l’appartement de leurs rêves, trouver une destination de week-end, ou des astuces pour cuisiner plus sainement au quotidien.

Plus de 250 millions de personnes à travers le monde se rendent sur Pinterest chaque mois alors qu’ils sont en train de préparer leur prochain projet ou achat, et donc en phase de considération active. De ce fait, les inspirations qu’ils recherchent sont variées, et peuvent être en lien avec la beauté, la décoration, le voyage, la mode, la cuisine ou encore la culture.

Un point essentiel est que 75% du contenu de Pinterest provient de ce que nous appelons des créateurs de contenu professionnels, à savoir des marques, des médias et des influenceurs. Ce contenu a été enregistré par nos utilisateurs à travers le monde depuis les sites ou les plateformes sociales de ces créateurs, la présence des influenceurs sur Pinterest est donc indispensable. Leurs contenus font partie intégrante des idées présentes sur Pinterest.

Les influenceurs et leurs thématiques sont naturellement en phase avec les grandes catégories de la plateforme, et donc principalement en lien avec l’art de vivre. Nous avons une large typologie d’influenceurs sur Pinterest, allant des micro-influenceurs experts en curation mais qui ne créent pas nécessairement de contenu natif, à des influenceurs ayant des communautés plus larges et qui utilisent Pinterest afin de développer leur contenu natif.

Les influenceurs se rendent sur Pinterest à la fois pour s’inspirer, mais également en vue de mettre en place une stratégie de contenu et de SEO visant à accroître leur trafic qualifié vers leur blog, leur compte Instagram, Youtube ou Etsy (nous avons récemment permis de relier ces comptes sociaux à son compte Pinterest).

Il est important de noter que Pinterest est une plateforme personnelle, sur laquelle on se rend afin de prendre du temps pour soi et non pas dans un souci de connexion avec ses proches. De ce fait, les influenceurs sont découverts différemment sur Pinterest, c’est d’abord par leur contenu que les utilisateurs les identifient, et non pas selon leur réputation ou leur identité.

En effet, un utilisateur de Pinterest ne va pas spontanément rechercher des influenceurs dans la barre de recherche de l’application mais va découvrir des contenus inspirants créés par des créateurs de contenus professionnels au fil de son usage de la plateforme.

Voici des exemples d’influenceurs qui ont mis en place les bonnes pratiques organiques Pinterest et ont observé des résultats pertinents.

Quels sont les avantages pour les marques de collaborer avec des influenceurs sur Pinterest ?

Sur Pinterest, l’intérêt pour une marque de collaborer avec un influenceur va au-delà des seuls aspects de l’audience et de la portée. Il s’agit en effet de bénéficier de façon hybride à la fois d’une création de contenu natif, d’une expertise sur un thème donné et d’une opportunité de distribution organique.

Il existe différents cas de figure pour une marque de collaborer avec des influenceurs sur Pinterest :

1. La marque souhaite bénéficier de la crédibilité et de l’expertise de l’influenceur dans un domaine en particulier qui n’est pas le sien.

Exemple : Picard fait appel à des influenceurs Pinterest afin de créer des contenus en lien avec la beauté, la décoration, la scénographie pour mettre en scène autrement sa collection de produits de Noël.

2. La marque désire faire appel aux épingles d’un influenceur dans le cadre d’une campagne publicitaire ou organique, afin de bénéficier de son esthétique et de son authenticité.

Exemple : le développement d’une recette par un influenceur mettant en avant un produit d’un acteur de la grande consommation, un shooting de mode d’un influenceur avec certains vêtements…

3. La marque a déjà une relation avec des influenceurs et souhaite réutiliser leurs contenus sur Pinterest.

Exemple : une marque de beauté a collaboré avec des influenceurs sur Instagram et souhaite que ce contenu soit intégré dans une campagne sur Pinterest.

4. La marque souhaite toucher de nouvelles audience et fait alors appel à un influenceur afin de créer du contenu organique dans le cadre d’une stratégie de contenu globale.

Nous avons par ailleurs déployé notre offre publicitaire en France au mois de novembre dernier, ce qui permet désormais aux annonceurs français ou étrangers de mener des campagnes afin de toucher les utilisateurs de ce marché. Il peut donc aussi être intéressant pour les marques de collaborer avec des influenceurs dans le cadre de ces campagnes, tant sur la création de contenu que sur l’aspect créatif.

Quelles formes peuvent prendre les collaborations entre marques et influenceurs sur Pinterest ?

Il existe plusieurs axes de collaboration entre marques et influenceurs sur Pinterest, ces derniers dépendent de leurs objectifs respectifs, qu’il s’agisse de notoriété, d’accroissement de trafic ou des ventes.

Voici plusieurs exemples de campagnes qui illustrent ces différents cas :

Campagne Maison du Monde

Maisons du Monde est l’un des acteurs clés de la décoration sur Pinterest en France.

En septembre 2017, l’entreprise cherchait à se positionner comme source d’inspiration quotidienne pour la décoration et promouvoir son nouveau slogan, « Let’s create ».

Maisons du Monde a organisé un concours sur Pinterest invitant sa communauté à réaliser des tableaux représentant leur « chambre cosy parfaite » en s’inspirant des tableaux collaboratifs réalisés par un jury de cinq influenceurs.

Ces derniers ont sélectionné trois finalistes qui ont eu l’opportunité de recréer leur chambre rêvée dans le magasin flagship de Maisons du Monde à Paris lors d’une soirée concours.

Suite au vote du jury d’influenceurs, une gagnante a eu l’opportunité de remporter un bon d’achat Maisons du Monde d’une valeur de 2 500 euros pour réaliser sa chambre idéale chez elle.

Dans le cadre de cette campagne, les influenceurs ont eu un rôle d’experts, de créateurs de contenu et d’amplificateurs de l’opération.

Cette campagne a remporté un réel succès, avec la création de plus de 4000 nouveaux tableaux, plus de 100 000 nouvelles épingles et une une augmentation de 75% du trafic vers le site web de Maisons du Monde et une multiplication par 3 des impressions.

Plus d’informations sur la campagne ici.

Campagne Picard Noël au sommet

Après avoir mis en place les bonnes pratiques organiques sur Pinterest, Picard souhaitait se positionner comme une source d’inspiration en amont d’un moment clé de leur activité : les fêtes de fin d’année.

Picard souhaitait promouvoir leur collection de produits de Noël et a organisé un concours sur Pinterest invitant leur communauté à créer des tableaux sur leur repas de Noël idéal.

Afin d’inspirer les participants, Picard a demandé à des influenceurs hors de l’univers food, de créer des contenus originaux autour des produits de sa collection. Ainsi Azzed a créé une manucure rayée allant avec la bûche, Jésus Sauvage a créé une décoration de table de fête…

Ces contenus ont permis à Picard de montrer que la marque avait un univers d’inspiration au delà de ses produits et de son expertise culinaire, et de toucher des utilisateurs de Pinterest à travers de nouvelles thématiques.

Durant la campagne, Picard a remarqué que ses impressions ont été multipliées par 7, son trafic par 4 et plus 210% d’épingles supplémentaires ont été crées.

Campagne IDEAT et Clem Around The Corner

Le magazine de décoration et d’art de vivre IDEAT s’est allié à l’influenceuse Clem Around The Corner afin de créer un tableau collaboratif autour des tendances de la maison.

Ce tableau, présent sur les comptes Pinterest du média et de l’influenceuse, permet à IDEAT de bénéficier du trafic organique de Clem ATC ainsi que de son travail de curation et de son expertise.

Campagne Shop the Look

Nous avons déployé au printemps dernier Shop the Look qui permet à nos utilisateurs d’acheter les produits qu’ils découvrent au sein d’épingles de mode et de décoration.

En tapant sur le cercle blanc qui apparaît sur les éléments de l’épingle, l’utilisateur se voit recommander des produits similaires qu’il peut ensuite acheter sur le site e-commerce de la marque.

Cette fonctionnalité permet aux influenceurs de mettre en place de manière plus simple des liens d’affiliation, et nous l’avons d’ailleurs lancé en partenariat avec le magazine Glamour, Zalando, Maisons du Monde et cinq influenceurs ; Comme un Camion, The Brunette, Alex Closet, l’Atelier d’Al et Mode in the City.

Quelles recommandations feriez-vous à une marque envisageant de collaborer avec des influenceurs Pinterest ?

Dans un premier temps, il est important pour la marque de mettre en place les bonnes pratiques organiques sur Pinterest, à la fois sur son site internet (bouton Pinterest permettant l’enregistrement de son contenu), son profil (création de tableaux et d’épingles en phase avec sa stratégie marketing) et via sa communication.

Dans un second temps, la marque peut initier un travail de veille et de mapping des influenceurs pertinents dans son secteur d’activité, afin de déterminer les influenceurs avec lesquels elle souhaite collaborer, et leur positionnement.

Il est ensuite crucial de définir les objectifs de cette collaboration. S’agit-il d’une campagne de notoriété, de visibilité, ou ayant pour but de générer du trafic vers le site de la marque ? Egalement, selon ces derniers, il sera ensuite important d’envisager les mécanismes de collaboration possibles.

Les marques tout comme les influenceurs peuvent trouver de nombreuses informations sur les bonnes pratiques Pinterest et sur des exemples de collaboration sur le site Pinterest dédié aux professionnels. Egalement, nous organisons chaque mois un atelier de formation dans nos locaux à Paris ainsi que des webinars.

Vous avez récemment rendu disponible votre API à certaines plateformes de marketing d’influence. Quelles sont les prochaines évolutions de Pinterest prévues pour faciliter les relations entre les marques et influenceurs ?

Depuis l’été dernier, nous avons en effet ouvert pour la première fois notre API à des plateformes de marketing tierces, permettant ainsi aux marques de collaborer plus facilement avec les influenceurs sur Pinterest et de mesurer de façon encore plus précise la performance de la collaboration.

Nous avons également repensé les profils professionnels afin de mettre en évidence les meilleurs contenus des créateurs et ajouté un onglet abonnement pour permettre aux utilisateurs de découvrir plus facilement les idées des créateurs qui les intéressent.

Nous venons d’annoncer l’automatisation de la fonctionnalité Shop The Look dans la catégorie décoration, qui grâce à l’intelligence artificielle, permet aux créateurs de contenu de gagner du temps dans la création d’épingles Shop The Look. Cette mise à jour est pour l’instant uniquement disponible aux Etats-Unis.

Par ailleurs, nous avons lancé notre offre publicitaire en France en novembre 2018, le premier marché non-anglophone à être déployé. Les annonceurs français peuvent ainsi lancer des campagnes publicitaires sur Pinterest, et il peut être intéressant de faire appel à des influenceurs pour la création de ces différents formats publicitaires. En export, les annonceurs français peuvent aussi toucher les utilisateurs de Pinterest en Allemagne, en Espagne et en Italie, et bien entendu dans l’ensemble des marchés anglophones.

De par notre mission, il est essentiel pour Pinterest de repenser de manière constante ses fonctionnalités afin d’améliorer l’expérience des créateurs de contenu professionnels et des utilisateurs en général.

Retrouvez toutes les études de cas et ressources de Pinterest sur leur site Pinterest Business.

Vous souhaitez découvrir comment Meltwater peut vous aider à identifier et contacter les influenceurs pertinents pour votre marque sur Pinterest ? Demandez une démo de nos services !