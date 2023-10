Où allez-vous pour obtenir rapidement un premier avis médical ? Pour de nombreux consommateurs, internet est la première étape pour en savoir plus sur les symptômes d'une maladie et sur la manière de les traiter. Lorsque la saison du rhume et de la grippe arrive, il n'est donc pas étonnant que les internautes se tournent les uns vers les autres pour obtenir des conseils pour soulager des symptômes courants tels que le nez bouché, la gorge congestionnée et la toux. Quel est le remède contre le rhume et la grippe le plus recommandé ?

Nous avons utilisé notre plateforme d'écoute sociale et d'analyse pour en savoir plus sur les remèdes que les consommateurs partagent en ligne. Les informations suivantes ont été extraites de requêtes en anglais portant sur les mentions de mots clés pertinents sur les blogs, les forums et 12 réseaux sociaux différents entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023.

La conversation générale sur les remèdes contre le rhume et la grippe

Au cours de la période analysée, 45 600 mentions ont été faites de remèdes contre le rhume et la grippe, soit une augmentation d'environ 440 % par rapport aux 12 mois précédents.

Comme le montre ce graphique illustrant l'évolution des mentions dans le temps, les conversations sur les remèdes contre le rhume et la grippe ont légèrement augmenté de la mi-septembre à janvier, ce qui correspond à la saison du rhume et de la grippe dans l'hémisphère nord. La progression a connu son pic le 13 avril 2023, jour où un utilisateur de Reddit a partagé un clip vidéo tiré d'un reportage de la BBC datant de 1959 sur les remèdes maison contre la grippe. Cette publication dans le subreddit r/OldSchoolCool, a atteint 17,7 millions de personnes.

Le deuxième pic le plus important a eu lieu le 3 octobre 2022, lorsqu'une autre publication Reddit intitulée "Juste une petite suggestion avant que la saison de la grippe ne commence vraiment" a atteint 4,73 millions de personnes. (La publication a été supprimée depuis.).

Un nuage de mots de la conversation générale sur les remèdes contre le rhume et la grippe a révélé trois des remèdes maison les plus évoqués :

La soupe de poulet (« chicken soup »)

(« chicken soup ») Le miel et le citron (« honey and lemon »)

(« honey and lemon ») L’ail (« garlic »)

Nous avons utilisé la fonction de recherche comparative de la plateforme pour mesurer les mentions de ces remèdes par rapport à deux autres remèdes courants, le sirop contre la toux (« cough syrup ») et les boissons chaudes (« hot drinks »).

Le remède dont on parle le plus : les boissons chaudes

Une tasse d'eau chaude ou de thé est-elle votre meilleur remède contre le rhume et la grippe ? C'est le cas pour de nombreuses personnes ! Parmi les cinq remèdes analysés, ce sont les boissons chaudes (« hot drinks ») qui ont recueilli le plus grand nombre de voix.

Parmi les boissons chaudes les plus citées, on trouve le thé au gingembre, le thé noir, le thé vert, l'eau chaude et les tisanes en général.

Il n'est pas toujours conseillé de suivre les conseils médicaux des réseaux sociaux, mais dans ce cas, la science confirme la recommandation populaire. En 2008, une étude du Common Cold Center de l'université de Cardiff a confirmé que les boissons chaudes aident effectivement à soulager les symptômes du rhume.

Le remède le plus apprécié : L'ail

Notre graphique de répartition des mentions selon l'opinion révèle que l'ail (« garlic ») a recueilli la plus forte proportion d'opinions positives parmi toutes les conversations sur les remèdes.

Bien que l'ail ait des effets bénéfiques sur la santé, le consensus scientifique sur son utilisation pour prévenir les symptômes du rhume et de la grippe est encore mitigé.

En revanche, les conversations sur le sirop contre la toux (« cough syrup ») ont suscité la plus forte proportion d’opinions négatifs, notamment des mentions de pénuries d'approvisionnement, des questions sur la sécurité et des inquiétudes concernant les effets secondaires.

Les experts recommandent plutôt de se reposer et de s'hydrater pour traiter les rhumes et les cas bénins de grippe. Bien qu'internet puisse être une excellente ressource pour une recherche préliminaire, les institutions et les professionnels de santé de confiance - en particulier ceux que vous connaissez en dehors d’internet, comme votre médecin traitant - sont les meilleures ressources pour obtenir des conseils en matière de soins de santé.

Pour les spécialistes du marketing du secteur de la santé, la clé pour atteindre les consommateurs est de comprendre leurs habitudes, leurs préférences et leurs besoins en matière de recherche d'informations. Lisez notre rapport e-santé pour une plongée en profondeur dans les plus grandes tendances, les défis et les nouvelles opportunités du secteur. Ensuite, découvrez comment les informations sur les consommateurs de Meltwater peuvent stimuler vos stratégies de marketing grâce à une démonstration gratuite dès aujourd'hui.