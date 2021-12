LE DÉFI

Comment s'imposer sur un marché dynamique et grandissant ?

Estimé atteindre les 400 milliards de dollars en 2022, la santé connectée est un des secteurs les plus dynamiques et prometteurs aujourd'hui. Tant et si bien qu'en France, 30% des acteurs de ce marché sont des start-ups. Avec des concurrents de toute taille qui s'intéressent à ce marché, des innovations qui émergent régulièrement, et différentes cibles à éduquer sur ces nouvelles solutions, comment parvenir à rester compétitif sur ce secteur ?

Pour Nouveal e-santé, l'important est d'abord de se maintenir informé chaque jour de toute l'actualité de leurs concurrents et de leur marché. Michaël Ponderant, Responsable Marketing, et son équipe, se sont vus confier la responsabilité de cette veille et du partage de l'information.

"Tous les matins j'effectuais ma veille concurrentielle sur Google en cherchant le nom des concurrents, et en filtrant. C'était une veille plutôt basique, pas vraiment exhaustive et qui me prenait pas mal de temps chaque jour." - Brian Huvet, Assistant Marketing & Communication.

Mais comme la majorité des équipes marketing et communication travaillant dans une start-up, leurs missions sont nombreuses et la recherche de gain de temps et d'efficacité est primordiale.

"Je préfère mettre en avant les compétences et le potentiel de mon équipe en leur permettant d’avoir plus de temps pour analyser les résultats de leur veille. La recherche d'informations en elle-même est trop chronophage et peu valorisante, c'était une perte de temps pour nous. Nous avions besoin d’un outil pour mieux travailler, être plus productif, plus efficace et mieux informés sur notre secteur."

- Michaël Ponderant, Responsable Marketing - Nouveal e-santé