Approfondissez votre analyse sans perdre le contexte

Avec Meltwater MCP, les équipes vont bien au-delà d'une simple synthèse. Commencez par une vue d'ensemble, puis poursuivez la conversation pour approfondir votre analyse. Quels médias alimentent ce récit ? Le sentiment évolue-t-il ? Comment la situation a-t-elle changé depuis la semaine dernière ? Quels concurrents gagnent en visibilité ?



Parce que chaque réponse s'appuie sur les données Meltwater et cite ses sources, vos équipes peuvent explorer un sujet en toute confiance tout en conservant un accès direct aux contenus sur lesquels reposent les analyses.



Ce niveau d'échange est difficile à reproduire avec des assistants IA génériques ou des workflows reposant sur des copier-coller. Meltwater MCP associe la rapidité de l'IA conversationnelle à la fiabilité des données, à la gouvernance et à l'expertise de Meltwater.