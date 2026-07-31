Connectez l'intelligence Meltwater à vos workflows IA
Meltwater MCP
Meltwater MCP est la seule plateforme complète de veille médiatique qui s'intègre directement aux principaux assistants IA, agents personnalisés et workflows d'IA. Vos équipes peuvent non seulement obtenir des réponses fiables, mais aussi passer directement à l'action.
L'intelligence qui alimente tous vos workflows IA
Donnez à vos IA des informations fiables issues de Meltwater.
Veille média
Social listening
Analyse des influenceurs
Base de données journalistes
GenAI Lens
Veille de marque
Competitive intelligence
Recherches enregistrées
L'IA est partout. Les informations fiables, beaucoup moins.
L'IA générative est rapidement passée du stade de l'expérimentation à celui d'outil de travail quotidien. Pourtant, la plupart des assistants IA s'appuient encore sur leurs données d'entraînement, des contenus issus du web ou les informations qui leur sont fournies manuellement.
Pour la veille média, la réputation de marque ou l'intelligence marché, cela ne suffit pas.
Meltwater MCP comble cette lacune en intégrant les données média et marché sous licence de Meltwater directement dans les outils d'IA que vos équipes utilisent déjà. Les assistants IA se chargent de la mise en forme, synthèses, comptes rendus ou premières versions de documents. Meltwater fournit l'essentiel : des données fiables, gouvernées, sous licence et continuellement mises à jour sur lesquelles vos équipes peuvent s'appuyer.
Transformez vos données Meltwater en résultats concrets
Posez une question à Meltwater et obtenez bien plus qu'une réponse. Recevez une première note de synthèse, un résumé de l'activité concurrentielle ou une analyse des principaux récits, générés par votre assistant IA et fondés sur les données Meltwater de votre organisation. Meltwater MCP fonctionne avec les principaux assistants IA, les agents personnalisés et les workflows d'IA déjà utilisés par vos équipes.
Posez vos questions à Meltwater comme à un collègue :
- « Que dit-on de notre marque cette semaine ? »
- « Quels sont les récits qui émergent autour de ce sujet ? »
- « Prépare-moi une synthèse en cinq points de l'activité de nos concurrents au cours des dernières 24 heures. »
Meltwater MCP transforme ces demandes en réponses contextualisées, sourcées et fondées sur les données Meltwater auxquelles votre organisation fait déjà confiance.
Toute votre plateforme Meltwater, accessible depuis votre assistant IA.
Meltwater MCP n'est pas un produit distinct. Il étend simplement votre abonnement existant en rendant vos données et fonctionnalités accessibles depuis les assistants IA que vous utilisez déjà. Les fonctionnalités disponibles dépendent de votre abonnement Meltwater.
Si vous utilisez Meltwater Veille médiatique, retrouvez vos données, vos recherches et vos analyses directement dans MCP.
Si vous utilisez Meltwater Marketing d'influence, accédez à vos campagnes, vos créateurs et vos analyses depuis votre assistant IA.
Si vous utilisez GenAI Lens, analysez la visibilité de votre marque dans les principaux modèles d'IA.
SOURCES VÉRIFIÉES
Des réponses sourcées auxquelles vous pouvez vous fier
Une réponse n'a de valeur que si l'on sait d'où elle provient. Lorsque les assistants IA s'appuient uniquement sur leurs données d'entraînement ou sur des contenus du web, il devient difficile de distinguer les informations fiables des informations obsolètes. Avec Meltwater MCP, chaque réponse est fondée sur des données média sous licence, actualisées et accompagnées de leurs sources, afin que vos équipes puissent les vérifier, les partager et agir en toute confiance.
Tout dans une seule conversation
Passez des insights à l'action, sans changer d'outil
Meltwater MCP s'intègre naturellement à votre façon de travailler. Posez une question, approfondissez votre analyse, comparez les résultats, demandez une synthèse ou générez un livrable, le tout au sein de la même conversation avec votre assistant IA.
Les fonctionnalités de Meltwater MCP
L'intelligence Meltwater, conçue pour vos workflows IA
Questions-réponses en langage naturel
Posez vos questions comme vous le feriez à un collègue et obtenez des réponses fondées sur les données Meltwater.
Réponses sourcées
Vérifiez les sources qui étayent chaque réponse avant de la partager.
Veille de marque et suivi des sujets
Suivez ce qui se dit sur votre marque, vos campagnes, vos produits ou les sujets qui comptent pour votre activité.
Gestion des accès et des autorisations
Chaque utilisateur accède uniquement aux données Meltwater auxquelles il est déjà autorisé.
Accès selon votre abonnement
Les réponses s'appuient uniquement sur les produits et les données inclus dans votre abonnement Meltwater.
Compatible avec vos outils d'IA
Connectez Meltwater aux principaux assistants IA, aux agents personnalisés et à vos workflows d'IA.
Analyse des sentiments et des récits
Détectez les évolutions de sentiment, les récits émergents et les signaux de réputation.
Création de notes de synthèse
Générez en quelques secondes une première synthèse de la couverture médiatique et des signaux du marché.
Approfondissez votre analyse sans perdre le contexte
Avec Meltwater MCP, les équipes vont bien au-delà d'une simple synthèse. Commencez par une vue d'ensemble, puis poursuivez la conversation pour approfondir votre analyse. Quels médias alimentent ce récit ? Le sentiment évolue-t-il ? Comment la situation a-t-elle changé depuis la semaine dernière ? Quels concurrents gagnent en visibilité ?
Parce que chaque réponse s'appuie sur les données Meltwater et cite ses sources, vos équipes peuvent explorer un sujet en toute confiance tout en conservant un accès direct aux contenus sur lesquels reposent les analyses.
Ce niveau d'échange est difficile à reproduire avec des assistants IA génériques ou des workflows reposant sur des copier-coller. Meltwater MCP associe la rapidité de l'IA conversationnelle à la fiabilité des données, à la gouvernance et à l'expertise de Meltwater.
Pourquoi choisir Meltwater MCP ?
Les assistants IA connaissent votre secteur. Meltwater MCP leur apporte ce qu'ils n'ont pas : vos données, vos recherches enregistrées, vos abonnements et vos règles d'accès. C'est toute la différence entre une réponse plausible et une réponse fiable, que vos équipes peuvent partager et défendre en toute confiance auprès de la direction.
Assistants IA génériques
Rapides et simples à utiliser, les assistants IA génériques ne s'appuient pas sur vos données Meltwater. Ils peuvent passer à côté des informations les plus récentes, manquer de contexte ou fournir des réponses difficiles à vérifier.
Exportations manuelles
Les workflows manuels offrent davantage de contrôle, mais au prix d'un travail supplémentaire. Il faut lancer les recherches, préparer les données, les transférer vers un outil d'IA, puis vérifier que les réponses reflètent toujours le bon contexte.
Connecteurs ponctuels et intégrations sur mesure
Les intégrations personnalisées permettent de relier différents systèmes, mais elles augmentent souvent la complexité de maintenance et de gouvernance. Chaque nouvelle source de données, chaque nouvel assistant IA ou nouveau workflow peut nécessiter un projet d'intégration supplémentaire.
Une seule recherche, utile à toute l'organisation
Les recherches enregistrées, projets et autres ressources gérées par vos experts Meltwater deviennent immédiatement accessibles depuis les assistants IA utilisés dans toute l'entreprise. Plus besoin de recréer les recherches ou d'entraîner un nouvel outil.
Workflows traditionnels vs. Meltwater MCP
Approche traditionnelle
Avec Meltwater MCP
Intégrez une intelligence fiable à tous vos workflows IA
Donnez à davantage de collaborateurs un moyen plus rapide de comprendre ce qui se passe, de prendre des décisions éclairées et de passer à l'action, directement depuis leurs outils d'IA.
FAQ sur Meltwater MCP
Meltwater MCP connecte l'intelligence Meltwater aux assistants IA que vos équipes utilisent déjà. Il permet de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des réponses générées par l'IA, fondées sur les données Meltwater et accompagnées de leurs sources. MCP signifie Model Context Protocol. Il s'agit d'un standard ouvert qui permet aux outils d'IA de se connecter de manière sécurisée à des données et systèmes externes.
Connectez votre assistant IA à Meltwater MCP, identifiez-vous avec vos identifiants Meltwater, puis posez vos questions en langage naturel. Votre assistant IA peut alors interroger Meltwater comme source de confiance et fournir des réponses fondées sur les données de votre organisation. Les réponses respectent votre abonnement et vos droits d'accès, et incluent des sources lorsque celles-ci sont disponibles.
Meltwater MCP permet aux équipes d'aller au-delà des réponses des assistants IA génériques, des exports manuels et des workflows basés sur le copier-coller. Il met directement à disposition des outils d'IA une intelligence média et marché fiable, actualisée et gérée selon vos droits d'accès. Ainsi, davantage de collaborateurs peuvent obtenir des réponses de confiance sans avoir à reproduire eux-mêmes les recherches et analyses réalisées dans Meltwater.
Utilisez Meltwater MCP lorsque vous souhaitez obtenir des réponses conversationnelles générées par l'IA dans un assistant IA, un agent personnalisé ou un workflow d'IA. Utilisez l'API Meltwater lorsque vous avez besoin de données structurées, de données brutes (comme les mentions), ou d'alimenter des tableaux de bord, des outils de BI ou des applications personnalisées. Les deux solutions sont complémentaires : MCP est conçu pour les usages conversationnels, tandis que l'API est destinée aux intégrations programmatiques.
Vous avez besoin d'un abonnement Meltwater actif, d'un assistant IA compatible et des autorisations d'accès définies par votre organisation. L'authentification s'appuie sur votre compte Meltwater et sur votre configuration d'authentification unique (SSO), afin que vous puissiez accéder uniquement aux données auxquelles vous êtes autorisé. Les recherches enregistrées peuvent améliorer la pertinence des réponses, mais elles ne sont pas indispensables pour commencer.
Meltwater MCP est compatible avec les principaux assistants IA, les agents personnalisés et les workflows d'IA. Il peut également être utilisé avec d'autres assistants IA et workflows compatibles avec le protocole MCP, dès lors que votre environnement IA prend en charge les connexions MCP.