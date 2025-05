Ce que Meltwater Copilot apporte à Microsoft Teams

Imaginez un membre de l’équipe hautement compétent, prêt à vous aider dans vos tâches quotidiennes afin de vous faire gagner du temps et d’augmenter votre productivité. En combinant les données de Meltwater et l’intelligence de Microsoft, vous avez le pouvoir d’explorer les données, de découvrir des insights et de développer des relations médias, aussi simplement qu’en discutant avec un collègue.