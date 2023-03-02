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TOP 10 : les dernières actus luxe qui agitent le web

byMarie Seignol de Swarte PortraitMarie Seignol de Swarte

Mar 2, 2023

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Le luxe est l'une des industries les plus dynamiques et les plus influentes au monde. Début 2023, le monde du luxe a connu de nombreux événements qui ont déjà fait le buzz sur le web et notamment sur Twitter. Voici un aperçu de quelques-unes de ces actualités et des dernières collaborations luxe !

Sommaire

1. Blackpink et Dior font sensation

Depuis 2023, la marque Dior et les BLACKPINK font sensation. Difficile de ne pas avoir entendu parler de BlackPink. Né en 2016, le girl group sud-coréen enchaîne les succès bien au-delà de ses frontières. Meltwater recense 2.83M de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux et des conversations particulièrement actives !

Le 24 janvier dernier, Jisoo a notamment attiré tous les regards à la Fashion Week de Paris !

Une "cover girl" qui a à nouveau fait sensation fin février sur Twitter dans des conversations neutres ou positives pour 93% d'entre elles. Cette actualité est commentée pour 99% des parts de voix sur Twitter.

2. BTS et Dior sous les feux des projecteurs

En 2023, la Corée du Sud s'impose en effet plus que jamais comme un marché très porteur pour l'industrie du luxe. Et les marques de luxe débutent l'année en collaborant avec ses stars sud-coréennes pour en faire des ambassadeurs ! En position n°2 de notre classement, on retrouve Jimin du boys band de K-pop BTS qui vient d’être nommé ambassadeur de la marque Dior au niveau mondial. Meltwater recense 1.18M de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux.

Une actualité particulièrement commentée pour 97% des parts de voix sur Twitter et les taux d'engagement importants dans des conversations neutres ou positives pour 99% d'entre elles.

3. Valentino accueille Suga de BTS

Voilà une collaboration de marque de luxe qui enflamme les réseaux sociaux en ce début 2023 ! Le 17 Janvier dernier, la maison de luxe a également annoncé que Suga, autre membre du boys band de K-pop rejoignait ses ambassadeurs, les « VALENTINO DI.VA.s ». Meltwater recense 249K de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux.

Une actualité particulièrement commentée pour 97% des parts de voix sur Twitter dans des conversations neutres ou positives pour 98.3% d'entre elles.

4. La co-création de Bulgari pour Blackpink

L'édition limitée créée par Bulgari pour cette fois-ci la chanteuse, Lisa du groupe Blackpink a également fait grand bruit début 2023. Meltwater recense 182K de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux.

Une montre évoquant l'edelweiss très désirée et commentée pour 98% des parts de voix sur Twitter dans des conversations neutres ou positives pour 94.4% d'entre elles.

5. Zoe Gabriel et “son premier sac de luxe”

Début janvier, Zoe déballe en vidéo un sac à main de la marque asiatique de maroquinerie Charles & Keith qui lui a été offert par son papa.

Sur les réseaux sociaux, les conversations s'emballent sur ce qu'il convient ou ne convient non de qualifier comme "sac de luxe”. Meltwater recense 68.6K de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux.

Une actualité particulièrement commentée pour 97% des parts de voix sur Twitter pour soutenir la jeune femme dans des conversations neutres ou positives pour 96.1% d'entre elles.

Celles et ceux qui s'en amusent avec ironie :

Et enfin, celles et ceux qui théorisent et se questionnent sur ce que signifie le mot "luxe" :

Des conversations passionnantes et extrêmement intéressantes pour les marques et marketeurs qui travaillent dans l'industrie du luxe pour comprendre comment le luxe est perçu par les consommateurs en 2023.

6. Doja Cat fait sensation à la Fashion Week

Depuis le début d'année, Meltwater recense 99.7K de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, le look de Doja Cat pour la Fashion Week de Paris qui a nécessité quatre heures de travail et 30 000 cristaux Swarovski a fait l'objet de conversations neutres ou positives pour 96.1% d'entre elles. Cette actualité est commentée pour 74% des parts de voix sur Twitter.

7. Pharrell Williams rejoint la maison Vuitton

Mi-février c'est également la nomination de Pharrell Williams comme directeur créatif de Louis Vuitton homme qui a fait le buzz. Meltwater recense 45K de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux.

Une actualité particulièrement commentée pour 64% des parts de voix sur Twitter dans des conversations neutres ou positives pour 94.3% d'entre elles.

8. Louis Vuitton avec la poupée gonflable géante de Yayoi Kusama"

Début janvier, la géante Yayoi Kusama habille la boutique Louis Vuitton des Champs-Elysées. Meltwater recense 32.7K de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux.

Une actualité particulièrement commentée pour 68% des parts de voix sur Twitter dans des conversations neutres ou positives pour 94.6% d'entre elles.

9. La collaboration entre Balmain, Seizon et Space Runners

Une nouvelle collaboration de marque de luxe qui fait déjà beaucoup parler d'elle ! Annoncée fin février, Balmain s'associe à Space Runners et Seizon pour lancer une collection NFT de baskets licornes phygitales, qui sera mise en ligne en mars.. Meltwater recense déjà 32.3K de mentions à ce sujet sur le web, dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux. L'industrie se digitalise de plus en plus, les marques de luxe ayant compris les opportunités offertes par les réseaux sociaux.

Une nouvelle particulièrement commentée pour 68% des parts de voix sur Twitter dans des conversations neutres ou positives pour 99% d'entre elles.

10. Le luxe, un marché florissant dans un climat économique tendu

Pour terminer ce classement, un dernier ensemble de conversations émerge également sur les réseaux sociaux. À l'heure un contexte de sobriété économique et écologique, celles-ci pointent du doigt l'industrie du luxe, creusant également un fossé plus profond entre les consommateurs.

Depuis le début d'année, le phénomène de « deinfluencing » a également pris de l'ampleur. Ce mouvement qu'on pourrait qualifier d'anti-consumériste fédère les créateurs de contenu et influenceurs autour de produits qu'il ne faut pas acheter et n'épargne pas non plus le secteur du luxe. Et en 2023 il semblerait bien que seuls les influenceurs authentiques soient ceux qui continueront réellement de fédérer des audiences engagées.


En conclusion, l'industrie du luxe continue d'évoluer et de s'adapter aux tendances changeantes du marché. Les marques doivent rester innovantes pour continuer à attirer les consommateurs, tout en restant fidèles à leur image de prestige et de qualité. Les outils de social listening comme Meltwater permettent de suivre aux plus près ces évolutions et d'observer ses conversations sur des réseaux sociaux comme Twitter sur lesquels les consommateurs continuent d'être extrêmement actifs en 2023.

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