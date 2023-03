Linkfluence se rebaptise Meltwater

Au début de 2021, Linkfluence a été racheté par Meltwater, dans le cadre d'une transaction qui a donné lieu à un partenariat très fructueux. Depuis lors, des investissements plus importants ont été réalisés dans le développement de la plateforme Radarly Consumer Insights, et de nombreuses nouvelles fonctionnalités et sources de données ont été incluses, apportant plus de valeur aux clients de Linkfluence. De nombreuses entreprises clientes de Meltwater ont adopté Linkfluence en conséquence, Meltwater investissant également dans la distribution commerciale de la plateforme Linkfluence.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer que la prochaine étape de cette intégration réussie est le changement de marque de Linkfluence au sein de Meltwater, afin que nos entreprises soient encore plus étroitement liées. C'est une étape importante pour Linkfluence et un témoignage du succès que nous avons connu depuis que nous avons joint nos forces il y a 18 mois. L'équipe produit de Linkfluence continuera d'opérer en tant que Centre d'Excellence Consumer Intelligence de Meltwater afin de stimuler l'innovation et les avancées dans cette catégorie.

À partir du 1er avril 2023, la marque Linkfluence sera entièrement transférée à Meltwater sur tous les canaux.

Que se passera-t-il après le changement de marque de Linkfluence ?

Le produit Radarly de Linkfluence continuera bien sûr à fonctionner normalement, et les clients de Linkfluence auront toujours accès au support client et aux équipes de compte par tous les canaux habituels. En ce qui concerne les produits et services de Linkfluence, rien ne change pour les clients actuels. Et nous allons bien sûr continuer à investir dans les produits de Linkfluence pour apporter encore plus de valeur aux clients.

Nous sommes ravis que Linkfluence adopte pleinement la marque Meltwater et les nouvelles opportunités qu'elle apporte. Nous sommes ravis de franchir ces prochaines étapes pour que Linkfluence devienne un membre encore plus proche de la famille Meltwater, et nous sommes impatients de vous apporter encore plus d'innovations dans Radarly dans les mois et années à venir.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.