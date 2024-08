Les principaux protagonistes et marques de Wimbledon 2024

Chaque année, des millions de fans de tennis du monde entier se rassemblent pour assister à Wimbledon, le célèbre tournoi du Grand Chelem sur gazon qui se déroule chaque année à Londres. Comme d'habitude, le championnat s'est déroulé avec son lot de rivalités, d'outsiders, de célébrités et de marques emblématiques, couronnant deux nouveaux champions : L'Espagnol Carlos Alcaraz et la Tchèque Barbora Krejcikova.

Dans cet article, nous analysons plus de 1,1 million de mentions de Wimbledon sur les sites web, les reportages, les commentaires, les blogs, les forums, Instagram, X, Facebook, Reddit et d'autres sources de réseaux sociaux et de vidéos faire le tour des principaux thèmes animant les conversations du 1er mai jusqu'au lendemain matin de la fin du tournoi, le 14 juillet. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui a fait réagir les fans de tennis pendant le tournoi de Wimbledon de cette année.

Les joueurs dont on parle le plus



Le joueur masculin dont on a le plus parlé, qui est également le compétiteur dont on a le plus parlé en général, est le champion Carlos Alcaraz, avec près de 420 000 mentions. L'Espagnol a battu le Serbe Novak Djokovic en finale.

Chez les femmes, la joueuse italienne Jasmine Paolini a pris la première place avec environ 104 000 mentions malgré sa défaite en finale face à la Tchèque Barbora Krejčíková. En termes de conversation pour les joueuses, Krejčíková est deuxième avec environ 50 500 mentions.

Les disparités hommes-femmes dans la couverture médiatique

Bien que les champions et championnes de Wimbledon reçoivent des prix monétaires identiques, des écarts entre les sexes apparaissent toujours dans d'autres domaines comme la couverture médiatique. Au cours des 12 semaines analysées, les médias ont systématiquement couvert principalement les joueurs masculins, et par extension la partie masculine du tournoi, plus que les joueuses. Les mentions dans les médias pour les deux genres ont atteint leur apogée lors des derniers matchs.

Les marques les plus visibles

De nombreuses marques internationales sponsorisent Wimbledon, mais c'est Barclays qui a été la plus mentionnée en relation avec le tournoi, recevant presque deux fois plus de mentions liées à Wimbledon que Pimm's, qui arrive en deuxième position. Cependant, Ralph Lauren, qui habille les ramasseurs et ramasseuses de balles, a été mentionné dans les publications qui ont généré le plus d'engagement.

En ce qui concerne les marques dont les logos sont apparus sur des images liées à Wimbledon, c'est celui de Nike qui est apparu le plus souvent.

En effet, Alcaraz était vêtu de Nike en blanc de la tête aux pieds tout au long du tournoi, y compris lorsqu'il a battu Djokovic en finale et reçu son trophée.

Lacoste, qui habille Djokovic, était la deuxième marque la plus visible.

Principaux vecteurs de conversation

Les athlètes eux-mêmes ont été de loin les principaux sujets de conversation du tournoi en termes de volume, d'engagement et de portée estimée. Le gazon du tournoi et son impact sur le jeu ont constitué le deuxième sujet le plus populaire.

Toutefois, les célébrités présentes, y compris les membres de la famille royale britannique, ont également attiré une grande partie de l'attention.

Le 10 juillet, l'acteur indien Sidharth Malhotra a publié sur Instagram un message concernant sa présence à Wimbledon avec son épouse, l'actrice Kiara Advani. Cette publication sur les réseaux sociaux a été la plus populaire du tournoi, recueillant plus de 2 millions de "likes" en cinq jours. La publication Instagram du Prince William et de la Princesse de Galles Kate Middleton le jour de la finale est en deuxième position.

Dans l'ensemble, ce sont les célébrités indiennes, britanniques et espagnoles qui ont suscité le plus d'engagement. Sur les 14 publications qui ont le plus suscité d'engagement sur les réseaux sociaux à propos de Wimbledon, 5 provenaient de comptes espagnols (dont 4 d'Alcaraz), 4 de comptes basés en Inde (dont deux de l'équipe de cricket Royal Challengers Bangalore de l'Indian Premier League), et 4 de comptes basés au Royaume-Uni (dont David Beckham et la page du tournoi de Wimbledon).

Les points à retenir

Dans les grandes lignes, notre analyse a permis de constater que :

Les marques les plus visibles ont habillé les vainqueurs de Wimbledon : Notre outil de reconnaissance de logos a détecté les marques de vêtements de sport qui habillaient les athlètes plus que les sponsors de l'événement lui-même. C'est logique si l'on prend en compte le fait que les athlètes sont les principaux sujets de conversation à Wimbledon. Pour les marques qui hésitent entre le parrainage d'un événement et le partenariat avec un ambassadeur, l'analyse visuelle et conversationnelle des événements antérieurs est essentielle pour déterminer quelle opération a le plus d'impact potentiel sur la notoriété de la marque.

Notre outil de reconnaissance de logos a détecté les marques de vêtements de sport qui habillaient les athlètes plus que les sponsors de l'événement lui-même. C'est logique si l'on prend en compte le fait que les athlètes sont les principaux sujets de conversation à Wimbledon. Pour les marques qui hésitent entre le parrainage d'un événement et le partenariat avec un ambassadeur, l'analyse visuelle et conversationnelle des événements antérieurs est essentielle pour déterminer quelle opération a le plus d'impact potentiel sur la notoriété de la marque. Wimbledon attire les fans internationaux de sports multiples : Du Real Madrid aux Royal Challengers Bangalore, les comptes de réseaux sociaux avec les publications suscitant le plus d'engagement indiquent que les fans de Wimbledon font aussi partie des publics du cricket et du football.

Du Real Madrid aux Royal Challengers Bangalore, les comptes de réseaux sociaux avec les publications suscitant le plus d'engagement indiquent que les fans de Wimbledon font aussi partie des publics du cricket et du football. Les conversations des réseaux sociaux et des médias sur les athlètes ne sont pas identiques, bien que Paolini ait été la compétitrice de Wimbledon la plus mentionnée dans toutes les sources, Iga Swiatek a été la plus mentionnée dans la couverture médiatique. Par ailleurs, Djokovic a bénéficié d'une plus grande couverture médiatique qu'Alcaraz, qui est pourtant en tête des mentions générales. L'analyse des différences de mentions entre les sources de données peut révéler les différentes sphères d'influence de chaque athlète.

Une fois encore, le tournoi de tennis de Wimbledon a suscité des millions de réactions en ligne et a généré de nombreuses informations sur le marketing numérique. Toutes ces données permettent de nombreuses analyses détaillées, que vous pouvez découvrir en consultant notre tableau de bord d'analyse de Wimbledon 2024.