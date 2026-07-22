La confiance à l'ère de l'IA générative

Rapport d’étude international par Meltwater et YouGov

Que pensent réellement les audiences du contenu généré par IA ?

S'y fient-ils ? Sont-ils sceptiques ? Interagissent-ils différemment selon les plateformes et les générations ?

L'IA transforme la manière dont le contenu est créé, mais la perception du public à l'égard du contenu généré par IA évolue tout aussi rapidement.

Réalisé en partenariat avec YouGov, l'un des principaux instituts d'études de marché, le rapport « Perception du public à l’égard des contenus générés par IA » révèle comment près de 10 000 personnes interprètent et réagissent aux contenus générés par IA, et ce que cela signifie pour les marques, les spécialistes du marketing et les communicants qui naviguent dans cette nouvelle ère.

Tous secteurs et toutes régions confondus, ce rapport fournit des insights exploitables à tous ceux chargés de modeler le storytelling moderne des marques.

Pour les marques et les communicants, comprendre cette perception est important. Une mauvaise approche peut nuire à la crédibilité. Une approche adéquate peut générer un engagement à grande échelle.

Ce rapport propose des conseils clairs, étayés par des données, pour vous aider à :

Développer des stratégies de contenu IA qui suscitent de l’intérêt

Relever les défis liés à la transparence et à la divulgation de l’utilisation de l’IA

Instaurer la confiance auprès de différentes audiences

Prendre des décisions éclairées concernant l'adoption de l'IA dans le marketing et la communication

Téléchargez le rapport complet pour comprendre où la confiance se construit, où elle se brise et comment communiquer efficacement dans un monde régi par l'IA.

Les images figurant sur cette page, ainsi que certaines images présentes dans ce rapport, ont été créées à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) et sont utilisées uniquement à des fins d'illustration visuelle.

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