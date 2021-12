8 conseils pour mieux promouvoir votre contenu

Vous avez tout donné pour votre nouvelle publication de contenu.

Vous avez passé des heures sur Google à chercher des informations et des exemples.

Vous avez travaillé dur pour une présentation parfaite de l’information.

C’était un travail de longue haleine et vous êtes fier du résultat.

Après tout le travail fourni, vous voulez être sûrs que ce soit vu par le plus de personnes possible parmi votre audience cible.

Si vous voulez des résultats durables, il faudra faire un peu plus que le strict minimum.

Vous avez plutôt besoin d’un plan de promotion sur le long terme pour orienter directement le trafic vers votre publication, et préparer le terrain pour vos futures publications.

8 idées pour promouvoir votre contenu (avec exemples et astuces)

Suivez un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux

La plupart des marketeurs savent que partager un article de blog une seule fois ne suffit plus, la portée des réseaux sociaux n’est plus ce qu’elle était. Si vous voulez mettre en avant vos publications au sein de votre public cible, il faudra peut-être vous y prendre à plusieurs reprises.

C’est ici que le calendrier éditorial entre en scène. Et oui, vous savez probablement que vous devriez en utiliser un – mais le faites-vous ? Pour tous vos post ? Vous ne vous relâchez jamais ?

Votre équipe devrait établir un programme afin de savoir à quelle fréquence promouvoir chaque publication sur votre blog –sur le long terme et le court terme. Vous pouvez utiliser soit un logiciel spécialisé, un tableur, ou un calendrier fait-maison.

Citez des entreprises sur les réseaux sociaux

Vous vous demandez sûrement pourquoi parler d’une une tactique de promotion trop basique et passée ?

Car elle n’est l’est vraiment pas.

Même si ce n’est pas garanti à 100% qu’une entreprise que vous présenterez vous fera de la pub en retour, le meilleur moyen de faire ça est de les citer sur les réseaux sociaux. Et bien sûr elle ne peut le partager en retour que si vous tenez au courant cette personne que vous l’avez mentionnée.

Epinglez des publications sur votre profil

Reparlons de la portée des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de techniques possibles pour améliorer la visibilité d’une publication.

Epingler un post est par exemple une technique efficace mais trop peu utilisée. Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter et LinkedIn. D’autres réseaux ont une option plus ou moins similaire pour faire ressortir une publication en particulier.

Cette option vous permet de garder une publication en haut de votre page ou profil. Peu importe combien de temps vous la laissez ou combien de nouvelles publications vous postez, ce sera toujours la première chose que le visiteur verra sur votre profil.

C’est un bon moyen pour annoncer les nouvelles de l’entreprise, de mettre en valeur des conversations, des campagnes ou de promouvoir un certain contenu. Épinglez le post que vous venez de publier pour qu’il soit plus vu.

Envoyez ce contenu à vos collègues

Partager vos publications sur les comptes de votre entreprise ne touchera qu’une fraction de votre public cible. Le pouvoir est alors entre les mains de vos collègues.

Pensez à leurs réseaux. La plupart d’entre nous avons des relations dans notre secteur sur LinkedIn, et beaucoup de professionnels utilisent également Twitter.

Exploitez ces possibilités et faites appel à vos collègues pour promouvoir les nouvelles publications.

Inscrivez-vous à un site de social bookmarking

Le social bookmarking, ou partage de signet, est une pratique qui permet de sauvegarder ses signets sur Internet, de les associer à des mots-clés pour simplifier la recherche et de les partager avec une communauté d’internautes. Les membres peuvent diffuser publiquement leur favoris et consulter ceux des autres membres, classés par mot-clés, afin de découvrir de nouveaux sites pouvant les intéresser.

Trouver un site de partage de signets connu dans le secteur de votre blog peut se révéler très efficace. Des sites tels que Reddit, TapeMoi ! ou Digg peuvent générer beaucoup de trafic sur votre site et aider à faire connaître votre marque.

Au-delà du trafic, poster sur des forums et des sites de partage de signets favorise la construction d’une communauté. Puisque les sites tournent autour de conversations plus que de promotions, vous pouvez partager votre publication pour engager la conversation et impliquer les lecteurs.

Astuce : afin de rendre plus efficaces vos partages sur les sites de social bookmarking, partagez la discussion sur twitter pour avoir les avis de vos followers.

Ajoutez un lien à votre signature mail

Lorsque l’on parle de mail en content marketing, on pense tout de suite à l’email marketing.Mais ce n’est pas tout ! Il y a aussi le mail personnel, de particulier à particulier.

Il s’agit ici des mails que vous écrivez vraiment. Cela vous parait archaïque ? Pensez au nombre de personnes à qui vous envoyez des mails chaque jour, et pensez à combien d’entre eux font partie de votre public cible. Entre les influenceurs, les partenaires, et les clients de votre entreprise, beaucoup peuvent être intéressés par vos articles de blog.

Ajouter un lien vers votre dernière publication dans la signature de votre email affichera votre contenu à un endroit où l’on le verra bien. Et des outils tels que WiseStamp le font automatiquement en créant une signature de mail attrayante et connectée au flux RSS de votre blog.

Échangez avec vos lecteurs

Un contenu marketing de qualité doit répondre aux questions et aider votre public, n’est-ce pas ?

Repérez les forums sur lesquels vos clients parlent de vous ou échangent sur un sujet qui vous touche. Vous créez des liens et contribuez ainsi à construire une communauté. Les forums constituent une réelle source d’information pour le marketing.

Prendre le temps de répondre aux questions et aider votre communauté – tout en incluant des liens vers votre contenu – peut générer du trafic vers vos publications.

Pour aller plus loin : Comment utiliser le profiling d’audience pour mieux convertir vos consommateurs ?

Envoyez un mail aux lecteurs intéressés

Dernièrement, la distribution de contenu s’est révélée être une nouvelle manière d’allier influenceurs marketing et porte-parole d’une marque.

Des sites tels que BuzzSumo peuvent vous être très utile afin de trouver les influenceurs les plus populaires ayant partagé des contenus similaires au vôtre.

Et plutôt que de trouver des influenceurs que vous ne connaissez pas qui ont partagé des articles de personnes que vous ne connaissez pas, tournez-vous vers votre communauté.

Vous pouvez aussi suggérer votre nouvel article à des personnes ayant déjà partagé votre contenu dans le passé – mais seulement le contenu sur le même sujet.

Trouvez un petit plus

Ces idées de distribution de contenu peuvent vous aider à vous démarquer. Il est parfois difficile de générer du trafic lors de la publication d’un nouvel article en utilisant les techniques percutantes que tout le monde connait.

Mais qu’en est-il des astuces que vous aviez déjà essayées, ou que vous avez arrêté d’essayer ? Ces mêmes astuces mentionnées plus haut ?

Ce sont les petits plus qui peuvent faire la différence.

Cet article a été écrit par Brittany Berger de Business2Community, légalement mis sous licence par le réseau d’éditeur Newscred, et traduit par Chloé Léger.