Das sagen unsere Kunden
Der Zugriff auf Daten ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, aus diesen Daten konkrete Erkenntnisse zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen. Meltwater zeigt uns klar, wie sich unsere Zielgruppen über verschiedene Kanäle hinweg verhalten und mit unseren Inhalten interagieren. Auf dieser Grundlage entwickeln wir fundierte Strategien und neue Ideen.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt durch eine hohe Datenqualität, umfassende Datenabdeckung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Meiner Erfahrung nach bietet keine andere Lösung die Flexibilität, die Meltwater ermöglicht. Für mich gibt es derzeit keine vergleichbare Plattform.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Data und Consumer Insights zur Grundlage jeder Geschäftsentscheidung zu machen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren, der uns dabei unterstützt hat, ein konsequent kundenorientiertes Unternehmen zu werden.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Der Zugriff auf Daten ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, aus diesen Daten konkrete Erkenntnisse zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen. Meltwater zeigt uns klar, wie sich unsere Zielgruppen über verschiedene Kanäle hinweg verhalten und mit unseren Inhalten interagieren. Auf dieser Grundlage entwickeln wir fundierte Strategien und neue Ideen.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt durch eine hohe Datenqualität, umfassende Datenabdeckung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Meiner Erfahrung nach bietet keine andere Lösung die Flexibilität, die Meltwater ermöglicht. Für mich gibt es derzeit keine vergleichbare Plattform.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Data und Consumer Insights zur Grundlage jeder Geschäftsentscheidung zu machen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren, der uns dabei unterstützt hat, ein konsequent kundenorientiertes Unternehmen zu werden.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Der Zugriff auf Daten ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, aus diesen Daten konkrete Erkenntnisse zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen. Meltwater zeigt uns klar, wie sich unsere Zielgruppen über verschiedene Kanäle hinweg verhalten und mit unseren Inhalten interagieren. Auf dieser Grundlage entwickeln wir fundierte Strategien und neue Ideen.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Treffen Sie strategische Entscheidungen auf Basis von Daten.
Stellen Sie Ihre Meltwater Plattform individuell zusammen und gewinnen Sie die Insights, die Ihnen bisher fehlen.
Häufige Fragen zu Influencer Marketing
Die KI analysiert Ihre Kampagnenziele und empfiehlt passende Influencer auf Basis Ihrer Anforderungen. Beschreiben Sie einfach, welche Art von Creator Sie suchen, und Meltwater schlägt geeignete Profile vor. Für jede Empfehlung sehen Sie transparent, warum der Creator ausgewählt wurde, beispielsweise aufgrund der Markenpassung, der Performance, des Content-Stils oder der Zielgruppe. So treffen Sie fundierte Entscheidungen und finden schneller die richtigen Influencer für Ihre Kampagne.
Ja. Sobald Sie einen passenden Creator gefunden haben, schlägt Meltwater ähnliche Influencer vor, die zu Ihrem bestehenden Netzwerk oder Ihren erfolgreichsten Kooperationen passen. Dabei berücksichtigt die Plattform gemeinsame Merkmale wie Zielgruppen, Engagement, Content-Schwerpunkte und weitere Leistungsdaten. So erweitern Sie Ihre Influencer-Suche gezielt und skalieren erfolgreiche Partnerschaften einfacher.
Ja. Mit Meltwater erstellen Sie individuelle Markenprofile und ideale Influencer-Profile, die genau definieren, welche Eigenschaften für Ihre Marke wichtig sind. Diese Kriterien fließen in die Influencer-Suche, Empfehlungen und Insights ein und lassen sich flexibel an unterschiedliche Marken, Kampagnen oder Regionen anpassen. So erhalten Sie jederzeit Influencer-Empfehlungen, die optimal zu Ihren Zielen, Ihrer Zielgruppe und Ihrer Markenstrategie passen.