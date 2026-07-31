Die KI analysiert Ihre Kampagnenziele und empfiehlt passende Influencer auf Basis Ihrer Anforderungen. Beschreiben Sie einfach, welche Art von Creator Sie suchen, und Meltwater schlägt geeignete Profile vor. Für jede Empfehlung sehen Sie transparent, warum der Creator ausgewählt wurde, beispielsweise aufgrund der Markenpassung, der Performance, des Content-Stils oder der Zielgruppe. So treffen Sie fundierte Entscheidungen und finden schneller die richtigen Influencer für Ihre Kampagne.