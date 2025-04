PR & Communications

OBI

OBI zählt zu den führenden DIY-Adressen in Deutschland und Europa. Mit mehr als 640 Märkten in 10 europäischen Ländern ermöglicht OBI seinen Kundinnen und Kunden, ihr Zuhause kreativ und selbstständig zu gestalten. Neben dem stationären Handel bietet OBI umfassende digitale Beratung über die Plattform heyOBI. Eckdaten: 40.000 Mitarbeitende, 642 Standorte in 10 Ländern (345 in Deutschland) und mehr als 8 Millionen registrierte heyOBI Nutzer.