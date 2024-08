Die Herausforderung

FINN stand vor der Aufgabe, die PR- und Medienarbeit sowohl national als auch international effizient zu gestalten. Zu Beginn wurde die gesamte PR-Arbeit extern über eine Agentur abgewickelt, die auch einen Monitoring-Anbieter mitgebracht hat. Dies führte jedoch dazu, dass FINN keinen direkten Zugang zu wichtigen Medienkontakten hatte. Als Adrian Smiatek die interne Position übernahm, wurde klar, dass ein Wechsel zu einer flexibleren und leistungsstärkeren Lösung notwendig war. Besonders die fehlende Echtzeit-Monitoring stellte eine große Herausforderung dar, da wichtige Informationen erst verspätet zur Verfügung standen. Das Risiko, in Krisensituationen nicht schnell genug reagieren zu können, war erheblich. Daher musste eine neue Lösung gefunden werden, die Echtzeit-Monitoring und eine internationale Reichweite bietet.

Die Lösung

FINN entschied sich für Meltwater, um die PR-Arbeit intern zu professionalisieren und zu skalieren. Besonders das Echtzeit-Monitoring überzeugt das Team um Adrian Smiatek, da nun in Krisensituationen sofort reagiert werden kann. Durch die Push-Benachrichtigungen von Meltwater kann FINN sofort agieren, wenn ein Artikel veröffentlicht wird. Dies ermöglicht ein proaktives Krisenmanagement und schützt die Marke effektiv vor möglichen Reputationsschäden.

Ein weiterer Vorteil ist die internationale Abdeckung der Meltwater-Tools. FINN, mit seiner starken Präsenz in englischsprachigen Märkten, benötigte eine Lösung, die nicht nur nationale, sondern auch internationale Medien monitoren kann. Meltwater ermöglichte es FINN, den Markt und die Konkurrenz global zu beobachten und gezielt neue Kontakte zu knüpfen. Die Möglichkeit, Medienkontakte transparent zu managen und wichtige News gezielt zu verbreiten, hilft FINN, seine Brand Awareness nachhaltig zu steigern.

Hauptanwendungsfälle

Media Monitoring und Krisenmanagement

Meltwater wird bei FINN hauptsächlich für das Media Monitoring eingesetzt. Dank der Echtzeit-Benachrichtigungen ist das Team jederzeit bestens informiert, was auf dem Markt passiert. Dies erlaubt schnelle Reaktionen in Krisensituationen und minimiert potenzielle Schäden für die Marke.

Media Relations

Durch die Integration von Meltwater in die PR-Arbeit kann FINN nun Medienkontakte direkt managen und gezielt Beziehungen aufbauen. Dies hat dazu geführt, dass spannende News gezielt verbreitet werden, und Kontakte, die vorher durch die externe Agentur geowned wurden, jetzt vollständig von FINN verwaltet werden. Dadurch werden wertvolle Chancen genutzt, die zuvor verloren gingen.

Marktbeobachtung und Wettbewerbsanalyse

Neben dem Media Monitoring hilft Meltwater FINN, den Markt genau im Auge zu behalten. Nicht nur Wettbewerber, sondern auch allgemeine Markttrends können beobachtet werden, so dass FINN in der Lage ist, proaktiv auf Veränderungen zu reagieren. Außerdem bietet Meltwater die großen Vorteile, Kampagnen zu tracken und gezielt neue JournalistInnen zu suchen.

Fazit

Die Einführung von Meltwater bei FINN hat die Effizienz und Transparenz in der PR-Arbeit erheblich gesteigert. Durch das Echtzeit-Monitoring kann FINN nun Krisen schneller managen und seine Marke effektiv schützen. Ergänzend hat die internationale Reichweite der Meltwater-Tools FINN dabei unterstützt, die Präsenz in wichtigen Märkten auszubauen und die Medienbeziehungen zu stärken. Besonders zufrieden ist Adrian von FINN über das ausgezeichnete Onboarding bei Meltwater und den kontinuierlichen Support, was beides dazu beigetragen hat, dass FINN schnell und effektiv mit Meltwater arbeiten konnte.