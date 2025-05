Die zweitägige Jahreskonferenz bringt BranchenführerInnen von Top-Marken wie Microsoft, Yahoo, Heineken, Paramount und weiteren zusammen

SAN FRANCISCO, 25. März 2025 – Meltwater, ein weltweit führendes Unternehmen für Media-, Social- und Consumer-Intelligence, hat heute das Line-up hochkarätiger Sprecher:innen für den Meltwater Summit 2025 bekanntgegeben. Vor der Kulisse des Times Square in New York City kehrt das Event am 6. und 7. Mai in seine dritte Runde zurück – mit Reese Witherspoon als prominenter Keynote-Speakerin.

Die preisgekrönte Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und Bestseller-Autorin Reese Witherspoon beherrscht die Kunst des Storytellings – im Film, in den Medien und im Business. Sie hat ihre Leidenschaft für authentische Erzählungen in weltweit anerkannte Marken wie Hello Sunshine, Draper James und den Reese’s Book Club verwandelt. Beim Meltwater Summit wird sie Einblicke geben, wie man durch Storytelling Wirkung erzielt, über soziale Plattformen echte Verbindungen schafft, kanalübergreifende Markenstrategien entwickelt und frauengeführte Unternehmen erfolgreich skaliert. Ihre Erfahrungen verkörpern das diesjährige Veranstaltungsmotto „Insights to Impact“ – und zeigen, wie sich Daten in Geschichten verwandeln lassen, die dauerhafte Kundenbeziehungen fördern.

Der Meltwater Summit ist ein führendes zweitägiges Event für PR- und Marketingprofis, die lernen wollen, wie man aus Daten und Insights wirkungsvolle Strategien entwickelt. Nach prominenten Redner:innen wie Ryan Reynolds, Bethenny Frankel und Trevor Noah in den Vorjahren, wird Reese Witherspoon die diesjährige Konferenz anführen, flankiert von einem vielfältigen Line-up von Branchenexpert:innen führender globaler Marken. Die Sessions befassen sich mit Themen wie:

Markenresilienz in einer von Desinformation geprägten Welt

Erfolgreiches Durchdringen der heutigen überfüllten Medienlandschaft

Social Listening für Trendprognosen

KI-gestützte Strategien für PR und Marketing

Ausgewählte SprecherInnen des Meltwater Summit 2025 sind unter anderem:

Barbara Peng , CEO, Business Insider

, CEO, Business Insider Sona Iliffe-Moon , Chief Communications Officer, Yahoo

, Chief Communications Officer, Yahoo Sawyer Hemsley , Mitgründer & Chief Brand Officer, Crumbl

, Mitgründer & Chief Brand Officer, Crumbl Melissa Layton , Vice President, Global Communications, Crocs, Inc.

, Vice President, Global Communications, Crocs, Inc. Stephanie Cohen Glass , Director of Corporate Communications, Microsoft

, Director of Corporate Communications, Microsoft Vanessa Mbonu , Vice President of Marketing, NAACP

, Vice President of Marketing, NAACP Narek Garit , Global Measurement & Analysis Lead, Heineken

, Global Measurement & Analysis Lead, Heineken Temeka Easter Rice , Head of Social Media, Vanguard

, Head of Social Media, Vanguard John Box, CEO, Meltwater

„Unsere Vision für den Meltwater Summit ist es, eine lebendige Community aus PR-, Kommunikations- und Marketingexpert:innen zu schaffen – ein Raum für echten Austausch, relevante Gespräche und innovative Lösungsansätze für die Herausforderungen des Berufsalltags,“ sagt Jenny Force, Global VP of Demand Generation bei Meltwater.

„Indem wir die klügsten Köpfe der Branche zusammenbringen, schaffen wir eine Plattform für Wissenstransfer und echte Wirkung. Wir freuen uns sehr, Reese Witherspoon begrüßen zu dürfen – sie verkörpert die transformative Kraft von Storytelling und Marken-Authentizität in der heutigen Zeit.“

Weitere Informationen zum Meltwater Summit 2025, zur Agenda, zu den SprecherInnen und zur Anmeldung finden Sie hier:

👉 https://www.meltwater.com/en/summit/2025#register

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Kelly Costello

Corporate Communications Director

pr@meltwater.com

Über Meltwater

Meltwater bietet Unternehmen Lösungen in den Bereichen Media, Social und Consumer Intelligence. Durch die Analyse von rund 1 Milliarde Inhalten täglich und deren Transformation in verwertbare Insights schafft Meltwater einen echten Wettbewerbsvorteil. Mit 27.000 Kunden weltweit, 50 Büros auf sechs Kontinenten und 2.300 Mitarbeitenden ist Meltwater der strategische Partner für globale Marken mit Wirkung. Weitere Informationen: meltwater.com.