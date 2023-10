Die innovative Partnerschaft bietet Nutzern Zugang zu digitalen Print- und Paywall-Artikeln aus über 2.500 Quellen, direkt auf der Meltwater-Plattform.

Berlin, 11. Oktober 2023 – Meltwater, ein weltweit führender Anbieter von Social, Media und Consumer Intelligence, gibt heute seine Partnerschaft mit der PMG Presse-Monitor bekannt. Durch diese Zusammenarbeit bieten die Unternehmen ihren Kunden ein fortschrittliches und umfassendes Media Intelligence-Erlebnis, das alle Medientypen auf einer einzigen Plattform vereint.

Dies baut auf der bestehenden Mediendatenbank von Meltwater auf, der umfassendsten auf dem Markt, um noch mehr digitale Print- und Paywall Inhalte von Premium-Quellen hinzuzufügen. Die Nutzer können ohne Verzögerung auf Inhalte aus über 2.500 Quellen zugreifen, direkt in ihrer Meltwater-Lösung. Dank der Datenaufbereitung durch das niederländische Konvertierungsunternehmen X-CAGO, einem Tochterunternehmen der PMG Presse-Monitor, ist dabei die Content-Qualität auf höchstem Niveau sichergestellt. Das bedeutet, dass PR-, Kommunikations- und Marketingexperten die volle Leistung des Internets für die Beobachtung von Marken, die Erstellung von Reports und eine bessere Entscheidungsfindung nutzen können, und zwar effizienter und ganzheitlicher als je zuvor.

Lucas Felder, Area Director DACH bei Meltwater, kommentiert: „Diese Partnerschaft spiegelt unser Bestreben wider, unseren Kunden die beste und umfassendste Media Intelligence Erfahrung zu bieten. Die Möglichkeit, auf aktuelle Print- und Paywall-Inhalte zuzugreifen, kombiniert mit den fortschrittlichen Funktionen von Meltwater, stellt sicher, dass unsere Kunden immer einen Schritt voraus sind.“

Neben der Zeit- und Kosteneffizienz profitieren die Nutzer vom exklusiven Zugriff auf Clippings aus einer Vielzahl von Quellen. Durch die automatisierte Integration entfällt das manuelle Sammeln und Einfügen von Print-Clippings, was nicht nur zu einer erheblichen Zeitersparnis führt, sondern auch die Investition in zusätzliche Tools überflüssig macht.

Meltwater ist stolz darauf, seinen Kunden mit dieser Partnerschaft eine ganzheitliche Lösung anbieten zu können und freut sich auf die Vorteile, die diese Integration für die Welt der PR und des Marketings bringen wird.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lea Manthey

Marketing Director EMEA

pr@meltwater.com

Über Meltwater:

Meltwater bietet Unternehmen eine Reihe von Lösungen in den Bereichen Media, Social, Consumer und Sales Intelligence an. Durch die Analyse von ca. 1 Milliarde Inhalten pro Tag und deren Umwandlung in wichtige Erkenntnisse verschaffen sich die Kunden von Meltwater einen klaren Wettbewerbsvorteil, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Mit 27.000 Kunden weltweit, 50 Niederlassungen auf sechs Kontinenten und 2.300 MitarbeiterInnen ist Meltwater der richtige Partner für globale Marken, die etwas bewegen wollen.