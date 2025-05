SAN FRANCISCO, 3. März 2025 – Meltwater, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Media, Social und Consumer Intelligence, gibt heute die Einführung neuer TikTok-Insights innerhalb der Meltwater-Plattform bekannt.

Dank der neuen Mentions- und Discovery-APIs von TikTok stehen Teams ab sofort TikTok-Insights und Trendanalysen zur Verfügung, um angesagte Inhalte zu identifizieren, Markenerwähnungen zu verfolgen und mit der Community auf der Plattform zu interagieren. Mit diesen Integrationen bietet Meltwater nun umfassende TikTok-Daten über Paid, Earned und Owned hinweg.

Zusätzlich wurde Meltwater als offizieller TikTok Marketing Partner ausgezeichnet und ist nun als offizieller Content & Community Management Partner gelistet – ein weiterer Beleg für die enge Zusammenarbeit zwischen TikTok und Meltwater sowie für Meltwaters Engagement, seinen Kunden die umfassendste und zugleich datenschutzkonforme Lösung am Markt zu bieten.

Die erweiterten TikTok-Funktionen innerhalb der Meltwater Suite ermöglichen es Teams:

Markenerwähnungen in Beiträgen und Kommentaren zu monitoren , um TikTok-Content-Performance ganzheitlich zu analysieren. Erstmals können Marken organische Video-Posts nach Erwähnungen durchsuchen – Hashtag-, Kommentar- und Antwort-Tracking folgen in Kürze. So lassen sich relevante Creator identifizieren, Inhalte optimieren und gezielter mit Fans interagieren.

, um TikTok-Content-Performance ganzheitlich zu analysieren. Erstmals können Marken organische Video-Posts nach Erwähnungen durchsuchen – Hashtag-, Kommentar- und Antwort-Tracking folgen in Kürze. So lassen sich relevante Creator identifizieren, Inhalte optimieren und gezielter mit Fans interagieren. Trendende Hashtags zu entdecken und mit TikToks Trending-Hashtag-Funktion in Meltwater Monitor auf dem Laufenden zu bleiben. Mit Filteroptionen nach Region, Zeitraum und Kategorie können Nutzer Inhalte gezielt auf die relevanten Gespräche auf der Plattform abstimmen und ihre Reichweite maximieren.

und mit TikToks Trending-Hashtag-Funktion in Meltwater Monitor auf dem Laufenden zu bleiben. Mit Filteroptionen nach Region, Zeitraum und Kategorie können Nutzer Inhalte gezielt auf die relevanten Gespräche auf der Plattform abstimmen und ihre Reichweite maximieren. Hochperformante TikToks direkt aus Meltwaters Social-Media-Management-Tool Engage zu bewerben. Dank Spark Ads-Reporting lassen sich wichtige Metriken wie Views, Shares und Likes erfassen – und die Performance in einem zentralen Dashboard analysieren.

Mit diesen neuen Listening-Funktionen können Teams datenbasiert ihre TikTok-Strategie optimieren, ihre Zielgruppen besser verstehen und wirkungsvollere Kampagnen umsetzen – ganz ohne Ratespiel.

„Wir wissen, dass Konsument:innen zunehmend digitale Plattformen nutzen, um sich über Marken zu informieren und Kaufentscheidungen zu treffen. Deshalb ist es entscheidend, dass Unternehmen verstehen, wie ihre Zielgruppen online mit ihnen interagieren. Wir freuen uns, neue TikTok-Insights bereitzustellen, mit denen Teams Erwähnungen und Performance analysieren und daraus zielgerichtete Strategien ableiten können“, so Chris Hackney, Chief Product Officer bei Meltwater.

„Bei TikTok möchten wir Marken den Zugang zu Tools erleichtern, mit denen sie relevante Inhalte für ihre Communities entwickeln können“, ergänzt Melissa Yang, Head of Ecosystem Partnerships bei TikTok. „Unsere Content & Community Management-Partner bieten leistungsstarke Lösungen, um Inhalte effizient zu erstellen, das Engagement zu steigern und tiefere Einblicke zu gewinnen. Mit erweiterten Funktionen in den Bereichen Trend-Erkennung, Community-Interaktion, Creator-Kollaboration und Performance-Analyse helfen sie Marken dabei, wirkungsvolle Strategien zu entwickeln und echte Verbindungen aufzubauen.“

Diese Ankündigung folgt auf weitere bedeutende Investitionen in Meltwaters Content-Ökosystem – darunter die Einführung von Social Listening für Snapchat, Premium-Inhalte von Bloomberg, eine ausgebaute Partnerschaft mit X (vormals Twitter) und der Zugriff auf das vollständige Reddit Firehose – alles mit dem Ziel, das umfassendste Set an Inhalten und Gesprächen am Markt bereitzustellen.

