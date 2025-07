SAN FRANCISCO, 17. Juni 2025 – Meltwater, ein weltweit führender Anbieter für Media, Social und Consumer Intelligence, wurde 2025 mit sechs Comparably Awards ausgezeichnet. Die Auszeichnungen unterstreichen das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens sowie das klare Bekenntnis zu einer leistungsstarken, mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur.

Die Awards basieren vollständig auf anonymem Feedback von Mitarbeitenden, abgegeben über 20 zentrale Kulturmetriken, darunter Führung, Karriereentwicklung und Work-Life-Balance. Meltwater wurde in den folgenden Kategorien ausgezeichnet:

Best Career Growth

Best Leadership Teams

Best Engineering Teams

Best HR Teams

Best Product & Design Teams

Best Sales Teams

„Wir fühlen uns geehrt, in so vielen Kategorien von Comparably ausgezeichnet worden zu sein und besonders stolz macht uns, dass diese Auszeichnungen auf dem Feedback unserer Mitarbeitenden basieren“, sagt John Box, CEO von Meltwater. „Diese Anerkennung spiegelt die Kultur wider, die unser Team selbst geschaffen hat: geprägt von Innovation, Diversität und dem festen Glauben daran, dass wir gemeinsam wachsen, indem wir einander unterstützen und erstklassige Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden entwickeln.“

Meltwater erhielt die Auszeichnung für Best Career Growth aufgrund seines kontinuierlichen Engagements für die Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden, unter anderem durch internationale Karrieremöglichkeiten, Führungskräftetrainings sowie gezielte Lern- und Entwicklungsprogramme in allen Unternehmensbereichen.

Auch die Platzierung unter den Best Leadership Teams zeigt, wie stark, transparent und zukunftsorientiert die globale Führungsmannschaft agiert. Diese Eigenschaften schaffen ein Umfeld, in dem Mitarbeitende Verantwortung übernehmen, sich entfalten und ihre Karriere aktiv gestalten können.

Die Anerkennung unter den weltweit führenden Unternehmen bestätigt Meltwaters Überzeugung vom Potenzial seiner Mitarbeitenden, Ideen und Technologien. Mit über 2.200 Mitarbeitenden an 50 Standorten in 25 Ländern baut Meltwater weiterhin an einer Unternehmenskultur, in der jede und jeder lernen, sich zugehörig fühlen und neue berufliche Höhen erreichen kann.

In den vergangenen Jahren wurde Meltwater bereits in Kategorien wie Best Company for Career Growth, Best CEOs for Women, Best Company Culture und Best Global Culture ausgezeichnet. Das Unternehmen stellt weiterhin international in vielfältigen Rollen ein.

