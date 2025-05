Meltwater bietet als erste Social Listening Plattform Einblicke in öffentliche Snapchat-Inhalte

Meltwater, ein weltweit führender Anbieter für Media, Social und Consumer Intelligence, kündigt heute eine neue Integration mit Snap Inc. an. Damit ist Meltwater die erste Social Listening Plattform, die markenspezifische Einblicke in öffentliche Snapchat-Inhalte liefert – und so Werbe- und Content-Strategien von Marken und Agenturen auf ein neues Level hebt.

Snapchat gewinnt für Marken zunehmend an Bedeutung – mit 443 Millionen täglich aktiven Nutzerinnen und Nutzern ist die Plattform ein fester Bestandteil moderner Marketingstrategien. Die neue Partnerschaft ermöglicht es Meltwater, seinen Kunden neue Möglichkeiten zu bieten, ihre Präsenz auf Snapchat gezielt zu optimieren.

Dank der Integration erhalten Meltwater-Kunden Zugriff auf Inhalte öffentlicher Snapchat-Profile – darunter Stories, gespeicherte Stories und Spotlight-Videos – über die Public Profile API von Snapchat. Sie können Kennzahlen auf Post- und Profilebene wie Aufrufe und Engagement einsehen sowie weiterführende Einblicke zu Themen, Stimmungen und weiteren Parametern gewinnen.

Die Listening-Analytics von Meltwater richten sich gezielt an Marketingteams, die ihre Aktivitäten auf Snapchat strategisch ausbauen und bessere Kampagnenergebnisse erzielen möchten. Durch die Analyse von Trends und besonders erfolgreichen Stories können Marken und Agenturen ihre Zielgruppen besser verstehen und die Performance ihrer Inhalte auf Snapchat steigern.

Die wichtigsten Vorteile der neuen Integration im Überblick:

Messen und analysieren Sie Reichweite, Engagement und Stimmung rund um gebrandete Inhalte und Kampagnen auf Snapchat – und erstellen Sie Reports zur Wirkung Ihrer Maßnahmen.

Bewerten Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke und den ROI von Sponsorings durch KI-generierte Tags auf Video- und Bildinhalten – inklusive Markennamen, Logos und mehr.

Analysieren Sie, welche öffentlichen Inhalte auf Snapchat besonders gut performen – und nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre eigene Strategie zu stärken.

Verstehen Sie Einstellungen, Interessen und Vorlieben Ihrer Zielgruppen besser – und entwickeln Sie Inhalte, die überzeugen und relevanter sind.

Identifizieren Sie neue Themen und Trends auf öffentlichen Snapchat-Profilen frühzeitig – und reagieren Sie schneller als der Wettbewerb.

Vergleichen Sie Ihre Performance auf Snapchat mit der Ihrer Mitbewerber – und erkennen Sie gezielt Potenziale zur Verbesserung.

“Die Integration von Meltwater mit Snapchat ist ein bedeutender Schritt im Social Listening. Sie ermöglicht Marken, öffentlich zugängliche Insights von der Plattform zu nutzen, um informiert, wettbewerbsfähig und nah an ihren Zielgruppen zu bleiben,“ sagt Ali Rana, Global Head of Revenue Partnerships bei Snap Inc. „Wir freuen uns, Meltwater als offiziellen API-Partner begrüßen zu dürfen – und darauf, wie Marken und Agenturen mit dieser Integration ihre Kampagnen noch erfolgreicher gestalten können."

“Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Snapchat und darauf, offizieller Snapchat-Partner zu sein,“ so Chris Hackney, Chief Product Officer bei Meltwater. „Da Video-Content im Social Media Umfeld immer wichtiger wird, wünschen sich unsere Kunden tiefere Einblicke in erfolgreiche Kampagnen und bessere Möglichkeiten zur Zielgruppenansprache. Snapchat öffnet mit dieser API neue Türen im Social Listening – und ermöglicht es Marken, ihre Performance auf dieser bedeutenden Plattform noch besser zu verstehen.”

Mit dieser Integration unterstützt Meltwater Marken dabei, sich in der dynamischen Social Media-Landschaft erfolgreich zu positionieren – und langfristig wirkungsvolle Zielgruppenansprache auf Snapchat zu realisieren.

Über Meltwater

Meltwater bietet Unternehmen Lösungen in den Bereichen Media, Social und Consumer Intelligence. Durch die Analyse von rund 1 Milliarde Inhalten täglich und deren Transformation in verwertbare Insights schafft Meltwater einen echten Wettbewerbsvorteil. Mit 27.000 Kunden weltweit, 50 Büros auf sechs Kontinenten und 2.300 Mitarbeitenden ist Meltwater der strategische Partner für globale Marken mit Wirkung. Weitere Informationen: meltwater.com

Über Snapchat

Snap Inc. ist ein Technologieunternehmen. Wir glauben, dass die Kamera das größte Potenzial bietet, um das Leben und die Kommunikation der Menschen zu verbessern. Wir fördern den menschlichen Fortschritt, indem wir Menschen helfen, sich auszudrücken, im Moment zu leben, die Welt zu entdecken und gemeinsam Spaß zu haben. Unsere drei Kernprodukte sind: Snapchat, eine visuelle Messaging-App; Lens Studio, eine AR-Plattform für Snapchat und darüber hinaus; sowie unsere AR-Brille Spectacles. Weitere Informationen finden Sie unter snap.com