San Francisco, 11. Juni 2025 – Meltwater, einer der weltweit führenden Anbieter für Media, Social und Consumer Intelligence, gibt heute eine Partnerschaft mit 8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT) im Rahmen des 8x8 Technology Partner Ecosystem bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kundenkommunikation über Social Media effizienter zu gestalten, Serviceprozesse zu optimieren und ein herausragendes Kundenerlebnis zu schaffen.

8x8® bietet eine der am stärksten integrierten Plattformen für Customer Experience (CX) – mit Lösungen für Contact Center, Unified Communication und CPaaS. Unternehmen weltweit profitieren von diesem umfassenden CX-Portfolio. Durch die Integration der Social Insights von Meltwater direkt in das 8x8 Contact Center™ können 8x8-Kundinnen und -Kunden Social Media jetzt gezielt als Kanal für Kundenservice und -interaktion einsetzen. Obwohl Social Media ein zentraler Kanal für die Kundenansprache ist, verfügen viele Contact Center bislang nicht über die nötigen Tools, um die Vielzahl an Kundeninteraktionen systematisch zu beobachten und auszuwerten. Die neue Lösung von 8x8 und Meltwater schließt diese Lücke und stellt Teams genau die Funktionen zur Verfügung, die sie benötigen, um relevante Social-Daten effektiv zu nutzen.

Mit dem branchenführenden Datensatz von Meltwater, der täglich über 3 Milliarden Inhalte verarbeitet und in verwertbare Insights umwandelt, können Service-Teams schneller auf Anfragen reagieren, potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und Zielgruppen besser erreichen, die bisher unterversorgt waren – und so das Kundenerlebnis nachhaltig verbessern.

Die Integration bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile:

Erweiterte und individuell anpassbare Filterfunktionen: Nutzen Sie präzise Keyword-Filter, um die relevantesten und umsetzbaren Social Media-Konversationen, etwa @Mentions oder Direktnachrichten, gezielt zu identifizieren und automatisch an bestehende Warteschlangen im 8x8 Contact Center weiterzuleiten, genau wie bei jedem anderen Kommunikationskanal.

Nutzen Sie präzise Keyword-Filter, um die relevantesten und umsetzbaren Social Media-Konversationen, etwa @Mentions oder Direktnachrichten, gezielt zu identifizieren und automatisch an bestehende Warteschlangen im 8x8 Contact Center weiterzuleiten, genau wie bei jedem anderen Kommunikationskanal. Verbessertes Kundenerlebnis auf allen Social Media Kanälen: Reagieren Sie schneller, individueller und konsistenter, plattformübergreifend und auf allen relevanten Kanälen.

Reagieren Sie schneller, individueller und konsistenter, plattformübergreifend und auf allen relevanten Kanälen. Effizientere Workflows für Service-Teams: Vereinen Sie Social Media und Support-Kanäle in einer Oberfläche, reduzieren Sie den Wechsel zwischen verschiedenen Tools und verkürzen Sie Reaktionszeiten.

Vereinen Sie Social Media und Support-Kanäle in einer Oberfläche, reduzieren Sie den Wechsel zwischen verschiedenen Tools und verkürzen Sie Reaktionszeiten. Gestärkte Markenreputation und Kundenbindung: Erkennen Sie negative Stimmungen frühzeitig, reagieren Sie gezielt und nutzen Sie positives Feedback, um das Kundenerlebnis zu optimieren und das Vertrauen in Ihre Marke nachhaltig zu stärken.

„Kundinnen und Kunden erwarten heute schnelle, personalisierte Antworten, insbesondere auf Social Media. Wenn Erwähnungen unbeantwortet bleiben oder Reaktionen zu lange dauern, entstehen nicht nur verpasste Chancen. Es kann auch das Vertrauen beeinträchtigen und der Marke schaden“, sagt Doug Balut, Senior Vice President Global Alliances and Partnerships bei Meltwater. „Diese Partnerschaft vereint zwei Branchenführer und gibt Marken die Möglichkeit, mit Echtzeit-Insights das Kundenverhalten besser zu verstehen, Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt zu reagieren. So entsteht ein deutlich verbessertes Kundenerlebnis.“

„Social Media ist heute ein unverzichtbarer Kanal für den Kundenkontakt. Dennoch haben viele Contact Center nach wie vor Schwierigkeiten, diesen Kanal wirksam zu unterstützen“, erklärt Victor Belfor, Global Vice President Business Development and Strategic Partnerships bei 8x8, Inc. „Wir haben uns bewusst für eine Partnerschaft mit Meltwater entschieden, da wir Meltwater als eine der leistungsstärksten Social Listening Plattformen am Markt sehen. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen, über eine zentrale, vertrauenswürdige Lösung dauerhaft in Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden zu bleiben. Und das mit Technologie auf höchstem Niveau.“

Die Integration von 8x8 und Meltwater zeigt die besondere Stärke des 8x8 Technology Partner Ecosystems. Es vereint leistungsstarke, bewährte Technologien mit der Einfachheit und Zuverlässigkeit einer Komplettlösung aus einer Hand. Gemeinsame Kundinnen und Kunden profitieren von einem nahtlosen, tief integrierten Nutzererlebnis, das sich nativ in die 8x8-Plattform einfügt und gleichzeitig Zugang zu innovativen Funktionen bietet. So lassen sich Prozesse effizienter gestalten, die Gesamtkosten senken und Herausforderungen durch fragmentierte Technologielandschaften vermeiden.

