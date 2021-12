Berlin, 26. August 2016 – Meltwater, der führende Anbieter für Media-Intelligence-Lösungen, bietet auf der dmexco 2016 Medienvertretern die Möglichkeit, live mitzuerleben, wie Nutzer in Echtzeit online über die Konferenz sprechen. Außerdem stellt der Monitoring-Experte in einer Session eine 5-Schritte-Strategie vor, um Content inhouse zu erstellen.

Meltwater hat sich für die dmexco 2016 ein ganz besonderes Angebot für Medienvertreter und Influencer überlegt: An beiden Messetagen bietet der Monitoring-Experte exklusive Einblicke, wie Nutzer online über die führende internationale Konferenz für digitale Wirtschaft sprechen. Journalisten können ihre Leser so darüber informieren, in welchem Umfang, Kontext und auf welcher Plattform die Konferenz thematisiert wird sowie welche Trends sich daraus ableiten.

Interessierte lädt Meltwater am Mittwoch, den 14.09.16, und Donnerstag, den 15.09.16, jeweils um 15 Uhr für eine Präsentation der Online-Insights sowie Stärkung an den unternehmenseigenen Stand (Halle 6, Stand 31) ein. Für weitere Fragen und Einblicke in das Tool steht das Meltwater-Team an beiden Messetagen gerne zur Verfügung.

5 Schritte zum inhouse Content

Neben dem Angebot am eigenen Messe-Stand bietet Meltwater auch eine Session im dmexco WorkLab an. Managing Director Dr. Stefan Ditzen erklärt in seinem Vortrag „In 5 Schritten guten Content inhouse erstellen“ Unternehmen und Marketing-Verantwortlichen, wie sie schnell und unkomplizierte Ideen für Inhalte kreieren, kreativ umsetzen und ideal verbreiten. Der Vortrag findet am Mittwoch, den 14.09.16, um 13 Uhr im WorkLab 1 der dmexco statt.

Neben Dr. Stefan Ditzen werden außerdem Christian Finstad (Area Director Meltwater DACH), Angela Wiesenmüller (Head of Marketing Meltwater DACH), Eryk Kannmann (Director Business Development), Ina Hofmann und Mahan Shahi (beide Managing Director Berlin) sowie Katrin Reifender (Managing Director München) während der Konferenz vor Ort sein und als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Pressekontakte

Dominique Czech

Wake up Communications

0211 97710 111

d.czech@wakeup-communications.de

Flügelstraße 47

40227 DüsseldorfAngela Wiesenmüller

Marketing & Communications Meltwater D/A/CH

030 293 692 048



angela.wiesenmueller@meltwater.com

Rotherstraße 22

10245 Berlin